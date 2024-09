Zweites Heim-Gold für Flurina Rigling

Para-Radsportlerin Flurina Rigling gewinnt an der WM in Zürich eine zweite Goldmedaille. Nach ihrem Sieg im Strassenrennen brechen bei der Zürcherin die Emotionen heraus. Grund dafür ist der Tod von Muriel Furrer (†18).

Grosse Emotionen an der Rad-WM am Samstag. Gerade hat Flurina Rigling im Strassenrennen in der Kategorie C2 die Goldmedaille gewonnen. Doch beim Interview bei SRF nach dem Rennen hat Rigling nur ein Gedanke: Muriel Furrer (†18). Unter Tränen sagt sie: «Die letzten Tage waren so hart. Wir sind alle eine Familie und sie ist Teil dieser Familie. Ich bin für sie gefahren und es macht mich so stolz, das hier heute zu erreichen. Ich habe an sie gedacht, als ich die Ziellinie überquert habe.»

Im 56,5 km langen Rennen fährt Rigling in einer Klasse für sich. In der sechsten von neun Runden an die Spitze und erreicht das Ziel bei strömendem Regen solo. Ihr Vorsprung auf die Britin Daphne Schrager, die Siegerin im Sprint um Platz 2, beträgt über drei Minuten.

Riglings Bilanz an Strassen-Weltmeisterschaften ist eindrücklich. Seit ihrem Debüt im Jahr 2021 schaffte die 28-Jährige in jedem Rennen den Sprung aufs Podest. Sie gewann dreimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze. An der WM in Zürich ist es nach Gold im Zeitfahren der zweite Sieg,

Der Blick zum Himmel: Flurina Rigling auf den letzten Metern zu ihrem Sieg im WM-Strassenrennen. Foto: ENNIO LEANZA 1/5

Frei verabschiedet sich

Im Handbike-Rennen der Kategorie H3 nimmt die eindrückliche Karriere von Heinz Frei ein Ende. Der 15-fache Paralympics-Sieger klassiert sich in seinem letzten WM-Rennen direkt hinter Landsmann Micha Wäfler auf dem 16. Rang. Fabian fuhr auf Platz 18.