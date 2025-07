Zu früh gefreut Neymar blamiert sich mit Torjubel bis auf die Knochen

Das Spiel FC Santos gegen Internacional hat es in sich. Neymar und Co. laufen einem 1:2-Rückstand hinterher. In der Nachspielzeit kommt der Ball zum Superstar – Tor! Oder doch nicht?!

Publiziert: vor 33 Minuten