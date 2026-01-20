Schmid gehört beim Saisonauftakt zu den Schnellsten

Gelungener Saisonstart für Mauro Schmid: Beim ersten World-Tour-Rennen des Jahres in Australien fährt er im Prolog auf Rang 6.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mauro Schmid startet gut in die neue Saison. Der Zürcher belegt im Prolog der Tour Down Under in Australien Platz 6.

Beim Auftakt der zur World Tour zählenden sechstägigen Rundfahrt büsst Schmid auf einer 3,6 Kilometer langen Schleife in Adelaide viereinhalb Sekunden auf den Schnellsten Samuel Watson ein. Der Brite hat im vergangenen April bereits den Prolog der Tour de Romandie in Saint-Imier gewonnen.

Im Süden Australiens setzt sich Watson mit 59 Hundertstelsekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Ethan Vernon durch und übernimmt damit auch die Führung im Gesamtklassement. Der zweite Schweizer Teilnehmer, der Berner Oberländer Joel Suter, findet sich im Klassement mit 13 Sekunden Rückstand auf Platz 46 wieder.