Wir sind Gold! Gleich 57 Mal holten Schweizer Sportlerinnen und Sportler in diesem Jahr Gold. Von A(ebersold Simona) bis Z(umbühl Jeremias).

57 Mal Gold! So erfolgreich waren die Schweizer Sportstars 2024

57 Mal Gold! So erfolgreich waren die Schweizer Sportstars 2024

Daniel Leu Stv. Sportchef

Rémi Bonnet

Europameister Skitouren Einzel, 8. Januar in Flaine (Fr)

Am achten Tag des Jahres darf die Schweiz bereits ihren ersten Europameister 2024 feiern. Der Greyerzer Rémi Bonnet ist dabei ein Altbekannter: Der 29-Jährige taucht Jahr für Jahr in dieser Liste auf.

Marianne Fatton

Europameisterin Skitouren Sprint, 10. Januar in Flaine (Fr)

Was für Bonnet gilt, das galt bis vor einem Jahr ebenso für Marianne Fatton. Auch die Neuenburgerin war ein Stammgast in unserer Goldveranstaltung. Nur 2023 nicht. Doch nun ist sie wieder zurück in unserer Liste.

Rémi Bonnet

Europameister Skitouren Vertikalrennen, 11. Januar in Flaine (Fr)

3. Wettkampftag der EM, 3. Gold für die Schweiz: Dass wir an einem Skitouren-Grossanlass einmal mehr zu den erfolgreichsten Nationen zählen, haben wir auch 2024 vor allem Bonnet zu verdanken.

Lisa Baumann

Weltmeisterin Snowbike Parallelslalom, 11. Februar in Châtel (Fr)

Beim Snowbike brettern die Männer und Frauen mit Mountainbikes eine Skipiste hinunter. In Frankreich die Schnellste: die Schweizerin Lisa Baumann. Dass sie nicht nur auf Schnee schnell ist, wirst du später noch erfahren.

Simon Ehammer

Foto: keystone-sda.ch

Weltmeister Leichtathletik Siebenkampf Halle, 3. März in Glasgow (Sch)

Am Ende hatte der Ostschweizer elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Dank seines Hallen-Triumphs im Siebenkampf gewann er zum ersten Mal in seiner Karriere eine Goldmedaille bei den Grossen.

Jan Schäuble, Raphaël Ahumada

Europameister Rudern Leichtgewichts-Doppelzweier, 27. April in Szeged (Un)

Einmal Europameister werden, ist schwer. Zweimal Europameister werden, aber noch schwerer. Dass das aber trotzdem möglich ist, bewiesen Schäuble/Ahumada 2024, indem sie ihren Titel verteidigten. Sieg mit über zwei Sekunden Vorsprung.

Heidi Ulrich

Weltmeisterin Speedsurfing, 30. April in La Palme (Fr)

Zehn Tage dauerte der Event am Mittelmeer insgesamt. Nach drei Siegen und zwei zweiten Plätzen war die alte Weltmeisterin auch die neue: die Urnerin Heidi Ulrich.

Melanie Maurer

Europameisterin Duathlon Mitteldistanz, 5. Mai in Alsdorf (De)

2 Stunden, 45 Minuten und 54 Sekunden: So lange war die ehemalige Handballerin unterwegs. Als Lohn gab es dafür nach dem WM-Titel 2022 über die Langdistanz nun den EM-Titel über die Mitteldistanz.

Foto: IMAGO/Ingo Kutsche

Sami Ben Mahmoud

Europameister Wushu Modern Talou Nanquan, 5. Mai in Stockholm (Sd)

Wushu? «Das ist eine chinesische Kampfkunst, vergleichbar mit Kung Fu», erklärt Ben Mahmoud, «es gibt zwei Kategorien: Sanda (Vollkontakt) und Talou (Nichtkontakt). Ich mache Talou. Das ist eine Art Formenlauf, der bewertet wird, ähnlich wie Bodenturnen.»

Sami Ben Mahmoud

Europameister Wushu Modern Talou Nandao, 5. Mai in Stockholm (Sd)

In Schweden gewann Ben Mahmoud gleich zwei EM-Titel. Beim Nanquan muss man mit den eigenen Händen und Füssen Formen zeigen, beim Nandao hat man zusätzlich einen Säbel zur Verfügung.

Salome Schumacher

Europameisterin Wushu Sanda, 5. Mai in Stockholm (Sd)

Die 20-jährige Zürcherin gewann 2024 nicht nur den EM-Titel, sondern auch internationale Turniere in Spanien, Italien und Griechenland.

Alena Marx

Europameisterin Kajak Cross Individual, 15. Mai in Tacen (Sln)

Knapp drei Monate vor dem eigentlichen Saison-Höhepunkt, den Olympischen Spielen in Paris, war die Welt der Bernerin noch in Ordnung. Erst gewann sie EM-Gold im Einzelzeitfahren, …

Foto: imago/Eibner Europa

Alena Marx

Europameisterin Kajak Cross, 16. Mai in Tacen (Sln)

… und einen Tag später schlug sie auch noch im Cross (in dieser Disziplin wird gegeneinander gefahren) zu. Aus Paris musste Marx dann leider ohne die erhoffte Medaille abreisen.

Anja Senti, Sarina Hitz, Silvia Guignard

Europameisterinnen Schiessen Gewehr 300 m liegend Frauen, 22. Mai in Osijek (Kro)

2022 zierte Senti das Print-Cover unserer Goldmedaillen-Veranstaltung. Und auch 2024 kommt sie in unserer Liste vor. Gold mit ihren Kolleginnen Sarina Hitz und Silvia Guignard.

Pascal Bachmann, Gilles Dufaux, Simon Maag

Europameister Schiessen Gewehr 300 m liegend Männer, 22. Mai in Osijek (Kro)

Was die Schweizer Frauen können, das können auch die Schweizer Männer. Sie gewannen mit vier Ringen Vorsprung auf unsere Nachbarn aus Österreich.

Foto: Swiss Shooting

Gilles Dufaux, Pascal Bachmann, Simon Maag

Europameister Schiessen Gewehr 300 m 3x20 Männer, 23. Mai in Osijek (Kro)

Am Ende war es doch noch relativ knapp. Das Schweizer Trio gewann mit 1745 Ringen hauchdünn vor Österreich mit 1741 Ringen.

Chiara Leone

Europameisterin Schiessen Gewehr 50 m 3x20, 28. Mai in Osijek (Kro)

Wie wichtig diese Medaille für Leone sein würde, konnte sie damals noch nicht wissen. Mit dem EM-Titel sicherte sie sich für Olympia in Paris den Quotenplatz, und was dort dann passierte, sollte allen bekannt sein.

Emely Jäggi, Nina Christen, Chiara Leone

Europameisterinnen Schiessen Gewehr 50 m 3x20 Frauen, 30. Mai in Osijek (Kro)

Im Gold Medal Match trafen die Schweizerinnen auf Norwegen. Es war eine relativ eindeutige Angelegenheit (17:13). Gold für die Schweiz in der Königsdisziplin.

Zoé Claessens

Europameisterin BMX, 1. Juni in Verona (It)

Was für ein Jahr für die Westschweizerin. Erst wurde Claessens bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere Europameisterin, und dann gewann sie in Paris auch noch Olympia-Bronze.

Roberto Delorenzi

Europameister Berglauf Up&Downhill, 2. Juni in Annecy (Fr)

Bei seinem ersten Einsatz in der Kategorie Uphill verpasste er als Vierter nur knapp eine Medaille, doch im Up&Downhill schüttelte Delorenzi einen Gegner nach dem anderen ab und krönte sich schliesslich zum Europameister.

Timothé Mumenthaler

Europameister Leichtathletik 200 m, 10. Juni in Rom (It)

Startschuss für die goldenen Tage von Rom. Vor der EM war der Genfer international noch eher ein unbeschriebenes Blatt, doch dann überraschte er alle und sprintete zum EM-Titel.

Foto: keystone-sda.ch

Angelica Moser

Europameisterin Leichtathletik Stab, 10. Juni in Rom (It)

Die Zürcherin hatte in Rom gleich aus drei Gründen zu jubeln. Erstens: EM-Gold. Zweitens: Mit 4,78 Metern hatte sie eine persönliche Bestleistung aufgestellt. Und drittens auch gleich noch einen neuen Schweizer Rekord hingezaubert.

Mujinga Kambundji

Europameisterin Leichtathletik 200 m, 11. Juni in Rom (It)

Die Bernerin lieferte auch 2024 ab wie ein Schweizer Uhrwerk. In Rom verteidigte Kambundji ihren Titel über die 200 Meter souverän. Mittlerweile hat sie nun schon vier EM-Medaillen gewonnen.

Foto: keystone-sda.ch

Dominic Lobalu

Europameister Leichtathletik 10’000 m, 12. Juni in Rom (It)

Für die vierte Schweizer EM-Goldmedaille innert drei Tagen war der gebürtige Sudaner zuständig. Vier Tage zuvor hatte er schon über die 5000 Meter Bronze gewonnen.

Anna Zehnder

Europameisterin Cross Duathlon, 18. Juni in Coimbra (Por)

Erst 6,2 km laufen, dann 21,6 biken und dann nochmals 4 km laufen: Das sind die Eckdaten des EM-Cross-Duathlons 2024. Die Schnellste: die Seeländerin Anna Zehnder.

Aramis Gianinazzi

Europameister Boccia, 22. Juni in Terni (It)

Wir sind Boccia! An der EM in Italien schlug Gianinazzi im Final den Slowaken Peter Domok. Insgesamt war die Schweiz nach Gastgeber Italien und San Marino die dritterfolgreichste Nation.

Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Joey Hadorn, Simona Aebersold

Weltmeister OL Mixed-Staffel, 14. Juli in Edinburgh (Gb)

Wir sind OL! So auch 2024. Auf dem Campus der Heriot-Watt-University in Edinburgh siegte das Schweizer Quartett mit über 38 Sekunden Vorsprung auf Finnland und Norwegen.

Foto: keystone-sda.ch

Riccardo Rancan

Weltmeister OL Knockout-Sprint, 16. Juli in Edinburgh (Gb)

Vor dieser WM war der Name Riccardo Rancan den Laien noch kaum ein Begriff. Doch zwei Tage nach dem Mixed-Gold gewann der 28-Jährige auch noch Gold im Knockout-Sprint. Seitdem darf er sich Doppelweltmeister nennen.

Annelou Odermatt, Tim Bärtschi, Yves Métry, Pascal Métry, Simeo Grimm, Elias Polster, Pascal Schorno, Nicolas Cartier

Weltmeister Einrad, 26. Juli in Bemidji (USA)

Was für eine Machtdemonstration: Die Schweizer gewannen sämtliche Vorrundenspiele und auch im Final liessen sie Deutschland keine Chancen – 6:4-Sieg.

Sandro Matti, Marc Rubin, Reto Schumacher, Philipp Schürmann

Europameister Modellflug F3A, 27. Juli in Grandrieu (Bel)

In der Einzelwertung gab es «nur» Bronze für Matti, doch in der Teamwertung war die Schweiz von 18 teilnehmenden Nationen unschlagbar – knapper Sieg vor Spanien und Frankreich.

Chiara Leone

Olympiasiegerin Dreistellung Gewehr 50 m, 2. August in Paris (Fr)

Es sind diese Geschichten, die nur bei Olympia geschrieben werden. Vor Paris 2024 war Leone eine nahezu unbekannte Schweizer Schützin. Doch dann krönte sie sich zur einzigen Schweizer Olympiasiegerin und war von heute auf morgen ein Star im Rampenlicht.

Foto: keystone-sda.ch

Simon Rufener

Weltmeister Rhönrad Mehrkampf, 2. August in Almere (Ho)

«Der Gemeinderat gratuliert Simon Rufener im Namen der Birsfelder Bevölkerung herzlich zu seinem Titel.» Mit diesen Worten wurde seine Leistung auf der Homepage der Stadt Birsfelden gewürdigt.

Simon Rufener

Weltmeister Rhönrad Gerade, 3. August in Almere (Ho)

Als ob ein WM-Titel nicht reichen würde, schlug Rufener einen Tag später gleich nochmals zu und sicherte sich auch in der Kategorie Gerade die Goldmedaille.

Cheyenne Rechsteiner

Weltmeisterin Rhönrad Spirale, 3. August in Almere (Ho)

Die Baselbieterin kehrte gleich mit einem kompletten WM-Medaillensatz aus Holland zurück: Gold im Spiraleturnen, Silber im Mehrkampf und Bronze im Geradeturnen.

Loanne Duvoisin

Europameisterin XTERRA Offroad Triathlon, 10. August in Prachatice (Tsch)

Ihre grösste Widersacherin in Tschechien war die Einheimische Aneta Grabmuller. Doch nach über drei Stunden setzte sich Duvoisin durch, mit gut zwei Minuten Vorsprung.

Lisa Baumann

Europameisterin Mountainbike Downhill, 11. August in Champery VS

Wir hatten es weiter vorne schon angekündigt: Lisa Baumann gewann 2024 nicht nur einen EM-Titel, sondern deren zwei. Die Westschweizerin (Neuenburg) triumphierte in der Westschweiz (Wallis) souverän.

Foto: keystone-sda.ch

Simona Aebersold

Europameisterin OL Mitteldistanz, 17. August in Csokako (Un)

Europameisterin über die Mitteldistanz 2022, Weltmeisterin über die Langdistanz 2023, und nun wieder Europameisterin über die Mitteldistanz 2024: Auf die Bernerin ist Verlass.

Reto Senn

Weltmeister Modellflug Scale F4H, 17. August in Ploiesti (Rum)

Für die Scale-Wettbewerbe werden Modelle gebaut, die bis ins kleinste Detail dem Original entsprechen. Ein Meister seines Fachs: der Berner Reto Senn.

Reto Senn, Markus Günther, Gody Fischer

Weltmeister Modellflug Scale Team F4H, 17. August in Ploiesti (Rum)

Drei starke Einzelresultate = Gold im Team. Die Leistungen von Senn (1.), Günther (6.) und Fischer (15.) reichten in der Gesamtwertung für Mannschaftsgold.

Ennio Graber

Europameisterschaft Modellflug Heli F3C, 17. August in Aabenraa (Dä)

Das nennt sich wohl einen klassischen Start-Ziel-Sieg. Bereits nach dem ersten Wettkampftag lag Graber in Führung. Diese gab der Tessiner nie mehr aus der Hand. Als Belohnung gabs den EM-Titel.

Foto: Zvg

Inès Berger, Natalia Gemperle, Simona Aebersold

Europameisterinnen OL Staffel, 20. August in Csokako (Un)

Mit 20 schon Europameisterin: Dies gelang Inès Berger in Ungarn. Weil ein Teammitglied verletzt war, sprang die Westschweizerin in der Staffel ein. Ihr Lohn für ihren kurzfristigen Einsatz: EM-Gold.

Foto: Swiss Orientieerung

Sascha Lehmann

Europameister Leadklettern, 31. August in Villars-sur-Ollon VD

«Wenn ich klettere, bin ich frei. Der Kopf ist frei, alle Sorgen sind vergessen, alle Probleme unwichtig.» So umschreibt Lehmann seine Passion fürs Sportklettern. Diese Freiheit brachte ihm in der Heimat den EM-Titel ein.

Elena Beier, Franziska Emmenegger, Nina Widmer, Corinne Wiederkehr, Robin Burch, Emanuel Zumbühl, Ivo Lustenberger, Lars Birrer, Jeremias Zumbühl

Weltmeister Seilziehen Mixed 580 kg, 7. September in Mannheim (De)

Auch für dieses Jahr gilt: Die Schweiz ist eine Seilzieh-Nation. Im Mixed-Final traf die Schweiz auf Belgien und siegte diskussionslos 3:0.

Foto: Andreas Becker

Markus Kläusler

Weltmeister Casting Multi Ziel, 7. September in Castellon (Sp)

Wer unsere Goldveranstaltung aufmerksam liest und ein gutes Gedächtnis hat, der erlebt nun ein Déjà-vu. Kläusler ist hier seit Jahren Stammgast. So auch in diesem Jahr.

Vinzenz Arnold, Christoph Bär, Ueli Christen, Peter Erni, Erich Joller, Peter Joller, Tobias Koller, Nico Lüönd, Roman Müller, Ruedi Odermatt, Fabian Rölli

Weltmeister Seilziehen Männer 640 kg, 8. September in Mannheim (De)

Zweiter Wettkampftag, zweiter WM-Titel für die Schweiz. Auch hier trafen die Eidgenossen im Final auf die Belgier und auch hier schlugen sie diese klar und deutlich 3:0.

Romane Favia

Weltmeisterin Skate Inline Downhill, 19. September in Italien

Diese Frau hat Nerven. Schon vor zwei Jahren krönte sie sich in Argentinien zur Weltmeisterin und auch in Italien hielt sie dem Druck stand und gewann erneut den WM-Titel.

Claude Mermod, Ruedi Moser

Europameister Segeln Fireball, 20. September in Maccagno (It)

Steuermann Mermod vom Regattaclub Oberhofen und Crew-Mitglied Moser vom Segelclub Oberer Walensee waren unweit der Schweizer Grenze eine Klasse für sich und gewannen hochverdient den EM-Titel.

Mario Gandolfo

Weltmeister Fahren Einspänner, 22. September Le Pin au Haras (Fr)

Der Jurassier und seine 10-jährige Freibergerstute Favela legten eine beeindruckende Aufholjagd hin. Nach der Dressur lagen sie noch auf Rang 18. Doch dann entschieden sie erst den Marathon für sich und blieben danach auch noch im Kegelfahren fehlerfrei – Gold!

Sina Frei

Europameisterin Rad Gravel, 13. Oktober in Asiago (It)

3 Stunden, 33 Minuten und 23 Sekunden benötigte die Zürcherin für die 102 Kilometer. Am Ende gewann sie vor gleich drei Italienerinnen.

Foto: freshfocus

Valerie Unternährer, Selina Niedermann, Stefanie Haas, Sarah Manser

Weltmeisterinnen Kunstrad Mixed Artistic Cycling ACT4, 26. Oktober in Bremen (De)

Bereits im vergangenen Jahr siegte die Schweiz in dieser Kategorie an der WM. In Bremen gingen vier andere Schweizerinnen an den Start. Das Ergebnis aber war das gleiche: WM-Gold.

Thomas Wäckerlin

Weltmeister Modellflug F5B, 15. November in Maricopa (USA)

Gleich fünf Schweizer gingen im fernen Arizona an den Start und gleich vier davon flogen in die Top 10. Eine Medaille aber ergatterte nur einer: Thomas Wäckerlin vom MG Rapperswil-Jona.

Thomas Wäckerlin, Marco Cantoni, Remo Frattini

Weltmeister Modellflug F5B Team, 15. November in Maricopa (USA)

Bist du ein Zahlen-Nerd? Dann bist du hier goldrichtig. Die Schweiz siegte nach 8 Runden mit 20’719,3 Punkten, vor Deutschland mit 20’600,4 und Australien mit 19’788,4.

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald, Selina Witschonke

Europameisterinnen Curling, 23. November in Lohja (Fi)

Tirinzoni und Co. eilen von Triumph zu Triumph. Mittlerweile haben sie je fünf EM- und WM-Medaillen gewonnen, darunter sechsmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. So kanns weitergehen.

Foto: AFP

Maxime Chabloz

Weltmeister Kitesurfen Freestyle, 10. Dezember in Katar

Der Nidwaldner ist ein Tausendsassa, denn Chabloz ist nicht nur ein erfolgreicher Kitesurfer, sondern auch einer der besten Freeskier der Welt.

Noè Ponti

Weltmeister Schwimmen Kurzbahn 50 Meter Schmetterling, 11. Dezember in Budapest (Un)

2023 war es Ponti, der die letzten drei Schweizer Goldmedaillen des Jahres gewann. Und 2024? Auch da feierte der Tessiner einen Hattrick. Erst siegte er an der WM über die 50 Meter Schmetterling, …

Noè Ponti

Weltmeister Schwimmen Kurzbahn 100 Meter Lagen, 13. Dezember in Budapest (Un)

… dann holte er sich auch über die 100 Meter Lagen souverän den WM-Titel, und da zwei Titel offenbar noch nicht genug sind, …

Noè Ponti

Weltmeister Schwimmen Kurzbahn 100 Meter Schmetterling, 14. Dezember in Budapest (Un)

… krönte er sich auch noch zum Weltmeister über die 100 Meter Schmetterling. In neuer Weltrekordzeit.

Foto: keystone-sda.ch

Berücksichtigt wurden nur Sportarten von Verbänden, die Mitglied von Swiss Olympic sind, und Titelkämpfe der Elite.