Die Zeit von Pierre-Yves Jorand bei Alinghi ist zu Ende. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alinghi verliert einen wichtigen Mann. Pierre-Yves Jorand und das Team von Ernesto Bertarelli beschliessen, sich zu trennen, wie das Schweizer Syndikat in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Pierre-Yves Jorand, der massgeblich an Alinghis Erfolgen bei den America's Cups 2003 und 2007 beteiligt war, war Co-Direktor und sportlicher Leiter der jüngsten Kampagne in Barcelona: «Es ist ein wohlüberlegter Entscheid, der die Entwicklungen des Projekts und die Ambitionen jedes Einzelnen berücksichtigt», heisst es in der Mitteilung.