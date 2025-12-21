Während das Bob-Duo Hasler/Pasternack in Sigulda (Lett) einen Erfolg einfährt, verpatzt das Schweizer Aerials-Team den Mixed-Wettkampf. Hier gibts alle News zum Wintersport.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Schweizer Duo jubelt über Olympia

Bob – Erfolgserlebnis für das Bob-Duo Melanie Hasler und Nadja Pasternack. Die beiden jubeln in Sigulda (Lett) nach dem zweiten Lauf ausgelassen. Nicht unbedingt über die Führung, schliesslich stehen da noch fünf Duos oben. Aber: Mit dem Resultat ist klar, dass Hasler/Pasternack die Quali für die Olympischen Spiele geschafft haben.

Am Ende gibts für die beiden Rang fünf. Mit Inola Blatty und Selina von Jackowski landet ein weiteres Schweizer Duo auf dem 7. Rang. Der Sieg geht an die USA und das Duo Humphries/Renna.

Schweizer vergeben gutes Ergebnis mit erstem Sprung

Aerials – Kein Erfolgserlebnis für das Schweizer Aerials-Team im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden. Nachdem Noé roth am Vortag noch aufs Podest sprang, klassiert sich nun das Trio mit ihm, Lina Kozomara und Pirmin Werner auf Schlussrang 7. Es geht schon schlecht los: Kozomora kann den ersten Sprung nicht sauber stehen. Immerhin verbessern sich die Schweizer dank guten Sprüngen von Roth und Werner. Auf den Super-Final (Rang 4) fehlen am Ende nur 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.