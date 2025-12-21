Während das Bob-Duo Hasler/Pasternack in Sigulda (Lett) einen Erfolg einfährt, verpatzt das Schweizer Aerials-Team den Mixed-Wettkampf. Hier gibts alle News zum Wintersport.

Smith doppelt mit Podestplatz nach

Skicross – Fanny Smith und Alex Fiva halten die Schweizer Fahne in Innichen (It) hoch. Die 33-Jährige und der 39-Jährige, die beide schon am Vortag auf dem Podest standen, erreichen auch beim zweiten Weltcup-Rennen den Final.

Smith muss in diesem die Schwedin Sandra Näslund ziehen lassen. Auf der Zielgerade wird sie dann auch noch von der Deutschen Daniela Maier eingefangen – am Ende gibts Rang drei nach dem zweiten Platz vom Samstag. Damit steht die Weltmeisterin zum vierten Mal in Serie auf dem Podest.

Nicht ganz so gut gelingt Fiva der Final. Er verhaut den Start komplett, kommt nicht über die Wellen – und ist danach bereits auf verlorenem Posten. Fiva kann nicht noch einmal zur Spitze aufschliessen und muss sich mit Rang vier begnügen. Der Sieg geht an den Kanadier Reece Howden.

Hinter Smith und Fiva sind weitere Schweizer gut dabei. Talina Gantenbein und Saskja Lack mit den Rängen fünf und sechs. Bei den Männern ist Ryan Regez als Achter zweitbester Schweizer.

Baserga mischt an der Spitze mit

Biathlon – Amy Baserga zeigt im Massenstart-Rennen von Le Grand-Bornand einen starken Auftritt. Die Schwyzerin kommt als Fünfte mit 15 Sekunden Rückstand nach Norwegens Siegerin Maren Kirkeeide ins Ziel. Die eine Strafrunde nach der dritten Schiesseinlage bringt Baserga um ihren zweiten Weltcup-Podestplatz der Karriere. Vergangenen Januar hat sie im Einzel von Ruhpolding Platz 3 belegt. Die 25-Jährige vertritt als einzige die Schweizer Farben. Zum Massenstart sind nur die Top 30 zugelassen.

Schweizer Duo jubelt über Olympia

Bob – Erfolgserlebnis für das Bob-Duo Melanie Hasler und Nadja Pasternack. Die beiden jubeln in Sigulda (Lett) nach dem zweiten Lauf ausgelassen. Nicht unbedingt über die Führung, schliesslich stehen da noch fünf Duos oben. Aber: Mit dem Resultat ist klar, dass Hasler/Pasternack die Quali für die Olympischen Spiele geschafft haben.

Am Ende gibts für die beiden Rang fünf. Mit Inola Blatty und Selina von Jackowski landet ein weiteres Schweizer Duo auf dem 7. Rang. Der Sieg geht an die USA und das Duo Humphries/Renna.

Schweizer vergeben gutes Ergebnis mit erstem Sprung

Aerials – Kein Erfolgserlebnis für das Schweizer Aerials-Team im Mixed-Wettkampf im chinesischen Secret Garden. Nachdem Noé roth am Vortag noch aufs Podest sprang, klassiert sich nun das Trio mit ihm, Lina Kozomara und Pirmin Werner auf Schlussrang 7. Es geht schon schlecht los: Kozomora kann den ersten Sprung nicht sauber stehen. Immerhin verbessern sich die Schweizer dank guten Sprüngen von Roth und Werner. Auf den Super-Final (Rang 4) fehlen am Ende nur 5 Punkte. Der Sieg ging an China 1 vor China 2 und den USA.