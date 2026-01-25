Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Starke Teamleistung in Goms VS

Langlauf – Nadine Fähndrich bestätigt beim Langlauf-Weltcup im Oberwallis auch über die längere Distanz ihre Topform. Nach dem Podestplatz im Sprint vom Samstag belegt die 30-jährige Luzernerin auf den 20 km in der klassischen Technik um Ulrichen den 9. Rang. Auf die finnische Überraschungssiegerin Johanna Matintalo verliert sie 1:16 Minuten und ist damit die Beste hinter einer Spitzengruppe von acht Läuferinnen, die sich schon früh abgesetzt haben. Fähndrich läuft im Weltcup erst zum dritten Mal in die Top Ten auf einer Distanz von mehr als 10 km.

Anja Weber (19.) und Marina Kälin (21.) sorgen für ein starkes Schweizer Teamresultat. Kälin erfüllt damit auf den letzten Drücker den zweiten Teil der Olympia-Selektionskriterien. Ihre ältere Schwester Nadja Kälin, eigentlich die beste Schweizer Distanzläuferin, gibt auf – sie will wohl zwei Wochen vor Olympia nicht unnötig Kraft verschwenden.