Wie läuft es für die Schweizer auf Eis und Schnee? Hier gibts den Überblick über das Geschehen im Wintersport.

Erst Debakel, dann Aufholjagd

Bob – Der erste Lauf in Innsbruck deutet lange auf eine monumentale Bob-Niederlage in Innsbruck hin. Die drei Zweier-Schlitten müssen allesamt um die Teilnahme im zweiten Lauf zittern – bei SRF befürchten sie zwischenzeitlich sogar die «die grösste Bob-Schlappe aller Zeiten».

So schlimm kommts dann doch nicht. Cédric Follador/Dominik Schläpfer belegen schliesslich den 20. Platz und damit den letzten, der zum zweiten Lauf berechtigt, Michael Vogt/Amadou Ndiaye enttäuschen als 18. und Timo Rohner/Enrico Güntert verpassen den Cut.

Zeit für eine Aufholjagd im zweiten Durchgang. Und die gelingt. Vor allem Vogt dreht auf, verbesserte sich um sechs Plätze und belegt den 12. Schlussrang. Follador bringt den 19. Schlussrang nach Hause. Der Sieg geht an Johannes Lochner/Georg Fleischnauer (De).

Schweizerinnen im Big Air geschlagen

Ski Freestyle – Die Schweizer Flugkünstler schafften beim Weltcup im chinesischen Zhangjiakou keinen Exploit. Bei den Frauen sprang die Bündnerin Giulia Tanno im Big Air auf den 5. Platz, die Genferin Sarah Hoefflin klassierte sich als Achte. Mathilde Gremaud, vor knapp vier Jahren in Peking Olympia-Dritte im Big Air, hatte die Qualifikation verpasst. Bei den Männern sowie den Snowboarderinnen und Snowboardern war die Schweiz in den Finals nicht vertreten.

Schwedinnen gewinnen die EM

Curling – Im Finalspiel der EM im finnischen Lohja setzen sich die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg mit 7:5 gegen Schottland durch und küren sich damit zu den neuen Europameisterinnen. Die Vorentscheidung fällt im neunten End, als Schweden sich mit 7:4 absetzen kann. Es ist die 22. Goldmedaille, die sich die Skandinavierinnen sichern, zuletzt triumphierten sie im Jahr 2019. Die Schweizerinnen, die sich am Freitag die Bronzemedaille sicherten, hatten sowohl Schottland wie auch Schweden in der Round Robin souverän besiegt, im Halbfinal scheiterten sie dann jedoch mit 5:8 an den Schottinnen.