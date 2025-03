Schweizer Frauen-Duo scheitert in Big-Air-Quali

Acht habens in den Final geschafft – sie wird Quali-Elfte: Ariane Burri. (Archiv) Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

An der Freestyle-WM im Engadin gehen die Snowboard-Finals im Big Air am Freitag ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Einen Tag nach den Männern scheitern auch die Frauen in der Qualifikation.

Ariane Burri kommt dem Finaleinzug am nächsten. Der 24-jährigen Luzernerin fehlen als Elfte knapp sieben Punkte, um sich einen der acht Finalplätze bei den Frauen zu sichern. Deutlicher scheitert die fünf Jahre jüngere Bernerin Andrina Salis, die 15. wird.

Gewonnen wird die Qualifikation von der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott, die nach dreimal WM-Gold und dem Olympiasieg 2022 im Slopestyle nach ihrem ersten WM-Titel im Big Air greift. Herausgefordert wird sie unter anderen von der österreichischen Titelverteidigerin Anna Gasser und einem Quartett aus Japan.