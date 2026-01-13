Julie Zogg verpasst im Parallelslalom in Bad Gastein das Podest knapp und wird Vierte. Sowohl den Halbfinal als auch den darauffolgenden kleinen Final verliert die Snowboarderin knapp.

Darum gehts Julie Zogg wird Vierte im Parallelslalom in Bad Gastein am 12. Januar

Im Halbfinal verliert Zogg knapp gegen Siegerin Lucia Dalmasso

Dario Caviezel scheitert im Viertelfinal, Schweizerinnen im Achtelfinal ausgeschieden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Julie Zogg fährt im Parallelslalom auf den 4. Platz. Im Weltcup-Wettkampf in Bad Gastein unterliegt sie der späteren Siegerin Lucia Dalmasso im Halbfinal um 0,22 Sekunden. Im kleinen Final muss sich Zogg dann erneut geschlagen geben, die Polin Aleksandra Krol-Walas kommt 0,39 Sekunden vor ihr ins Ziel.

Nach einem 2. Platz im Parallel-Riesenslalom in Mylin Anfang Dezember ist dieser 4. Rang Zoggs bestes Resultat der bisherigen Saison. Im ersten Parallelslalom der Saison war sie in Davos Neunte geworden.

Die weiteren Schweizerinnen, Flurina Bätschi und Jessica Keiser, schieden im Achtelfinal aus. Auch die Männer blieben erfolglos. Dario Caviezel scheitert im Viertelfinal an Cody Winters.