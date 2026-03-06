Am Eröffnungstag der Paralympischen Winterspiele stürzt Snowboarder Fabrice von Grünigen. Es besteht Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fabrice von Grünigen (24) stürzt im ersten offiziellen Snowboardcross-Training am Tag der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspielen. Wie Swiss Paralympic mitteilt, wurde der Berner Oberländer, der bei einem Sprung zu Fall kam, von Einsatzkräften vor Ort versorgt.

Derzeit besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Für weitere medizinische Abklärungen wurde von Grünigen zusammen mit der Teamärztin Marion Grögli ins Spital in Cortina gebracht. Ob er im Snowboardcross antreten wird, ist noch nicht klar. Die Qualifikation findet am Samstag, die Finals am Sonntag statt.