Die Snowboard-Szene trauert um Florian Fischer (†24). Von 2015 bis 2018 war der Schweizer kompetitiv in Slopestyle und Big Air unterwegs, danach machte er sich in der Szene vor allem mit dem Dreh spektakulärer Videos einen Namen.

Florian Fischer hat seinen Kampf gegen Knochenkrebs im Alter von 24 Jahren verloren. Foto: Screenshot Instagram

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Unsere Herzen sind gebrochen. Es ist zu unfair, um Sinn zu ergeben.» Die Snowboard-Szene trauert – wenige Tage nachdem Sophie Hediger (†26) tödlich verunglückte – um Florian Fischer, der mit 24 Jahren seinen Kampf gegen einen aggressiven Knochenkrebs verloren hat.

Am 6. Januar widmet das Modelabel «Beyond Medals» Fischer einen Instagrampost. Viele Namen aus dem Snowboard-Weltcup kondolieren darunter. Beispielsweise auch Jan Scherrer (30), Olympia-Bronzegewinner in der Halfpipe. Oder Nick Pünter (22), der 2022 beim Big Air in Chur GR Dritter wurde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von solchen Topresultaten war Fischer in seiner Karriere zwar weit entfernt, in der Snowboardszene genoss er als Darsteller in spektakulären Videos – der Durchbruch gelang 2019 mit dem Video «The Escape» – dennoch einen grossen Bekanntheitsgrad. Im Weltcup stand Fischer im Jahr 2017 in Laax GR im Slopestyle im Einsatz.

«Seine Reise endete viel zu früh»

«Während seines Kampfes war Flos positive Art, seine Kraft und seine Leidenschaft fürs Leben eine Inspiration für alle, die ihn kannten», trauert auch das «Method Snowboard Magazine», auf dessen Cover Fischer einst erschien, auf Instagram. «Seine Reise endete viel zu früh, aber die Spuren, die er in unseren Herzen und der Snowboardgemeinschaft hinterlassen hat, werden nie verschwinden.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fischer lieferte Videomaterial von der letzten Wintersaison für den Snowboard-Film «Force Majeur». Der stammt von der Modefirma «Beyond Medals», die neben dem Profisport auch die Freeride-Szene unterstützt. «Seit 2012 bereisen wir die Welt und machen mit unserer Crew Videos. Heute produzieren wir eine breite Palette an Kleidung, die widerspiegelt, was uns gerade gefällt – in der Hoffnung, für jeden Boarder etwas Passendes zu haben.»

Fischer war ein Teil dieser Crew. «Wir werden das tun, bis die Räder abfallen», beschreiben die Gründer ihre Leidenschaft, die sie mit Fischer geteilt haben. Während seines Kampfes gegen den Krebs nutzte Fischer dieselbe Redewendung.