Der erste Freeride-Weltmeister ist ein Schweizer

Erstmals wird in Andorra eine Weltmeisterschaft im Snowboard-Freeride durchgeführt. Und der erste Titelträger bei den Männern ist Liam Rivera aus der Schweiz.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der erste Freeride-Weltmeister der Snowboarder kommt aus der Schweiz. Liam Rivera sichert sich den Titel am Dienstag an den ersten Freeride-Titelkämpfen in Andorra. Rivera setzt sich bei der WM-Premiere im andoranischen Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch.

Der 26-Jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit.