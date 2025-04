Sina Siegenthaler feiert in Kanada weiteren Erfolg. Die Emmentalerin wird im letzten Rennen der Saison Zweite hinter der Französin Léa Casta.

Snowboardcrosserin Siegenthaler in Kanada erneut auf dem Podest

Snowboardcrosserin Siegenthaler in Kanada erneut auf dem Podest

1/4 Sina Siegenthaler fährt auch im zweiten Rennen in Mont-Sainte-Anne auf das Podest. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler fährt auch im zweiten Rennen in Mont-Sainte-Anne auf das Podest. Einen Tag nach Platz 3 wird die 24-jährige Emmentalerin beim Saisonabschluss Zweite. Siegenthaler muss sich in der kanadischen Provinz Québec einzig der Französin Léa Casta geschlagen geben, die bereits das Rennen am Samstag gewinnen konnte.

Für Siegenthaler ist es das vierte Einzelpodest im Weltcup in ihrer Karriere, das dritte in dieser Saison.