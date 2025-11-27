Schweizer Snowboarder verletzt sich bei Sturz am Rücken

Der Saisonstart findet ohne Nicolas Huber statt. Bei einem Sturz in der Qualifikation hat sich der Snowboarder schwer verletzt.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

So hat sich Nicolas Huber (30) den Saisonauftakt nicht vorgestellt. Wie Swiss-Ski mitteilt, ist der Snowboarder in der Qualifikation für den ersten Big-Air-Wettkampf in diesem Winter im chinesischen Secret Garden gestürzt und hat sich dabei am Rücken verletzt.

«Abklärungen vor Ort ergaben zwei Wirbelfrakturen – eine im Brust- und eine im Lendenwirbelbereich», heisst es in der Medienmitteilung. B-Kader-Athlet Huber wird in den kommenden Tagen in die Schweiz zurückreisen, wo er sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen wird. Dann soll auch das weitere Vorgehen festgelegt werden.

Nach aktuellem Stand müsse Huber mit einer mehrmonatigen Pause rechnen, schreibt Swiss-Ski weiter. Damit ist der Traum einer möglicherweise dritten Olympia-Teilnahme nach 2018 und 2022 wohl schon vor dem Saisonstart geplatzt.