DE
FR
Abonnieren

Olympia-Traum wohl geplatzt
Schweizer Snowboarder verletzt sich bei Sturz am Rücken

Der Saisonstart findet ohne Nicolas Huber statt. Bei einem Sturz in der Qualifikation hat sich der Snowboarder schwer verletzt.
Publiziert: 18:17 Uhr
Kommentieren
1/2
Rückreise in die Schweiz statt Wettkampf für Nicolas Huber.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

So hat sich Nicolas Huber (30) den Saisonauftakt nicht vorgestellt. Wie Swiss-Ski mitteilt, ist der Snowboarder in der Qualifikation für den ersten Big-Air-Wettkampf in diesem Winter im chinesischen Secret Garden gestürzt und hat sich dabei am Rücken verletzt. 

«Abklärungen vor Ort ergaben zwei Wirbelfrakturen – eine im Brust- und eine im Lendenwirbelbereich», heisst es in der Medienmitteilung. B-Kader-Athlet Huber wird in den kommenden Tagen in die Schweiz zurückreisen, wo er sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen wird. Dann soll auch das weitere Vorgehen festgelegt werden.

Nach aktuellem Stand müsse Huber mit einer mehrmonatigen Pause rechnen, schreibt Swiss-Ski weiter. Damit ist der Traum einer möglicherweise dritten Olympia-Teilnahme nach 2018 und 2022 wohl schon vor dem Saisonstart geplatzt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen