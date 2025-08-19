Julie Zogg ist die erfolgreichste Schweizer Alpin-Snowboarderin der Geschichte. Nun steht sie vor ihrer letzten Saison.

Julie Zogg steht vor ihrer letzten Saison als Profi-Snowboarderin. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Alpin-Snowboarderin Julie Zogg hängt noch eine Saison an, dann ist Schluss. «Heute beginnt meine letzte Weltcup-Saison als aktive Snowboarderin», schrieb die Ostschweizerin, die im Oktober 33 Jahre alt wird, auf Instagram.

Mit den Olympischen Spielen im kommenden Februar steht der erfolgsverwöhnten St. Gallerin zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal ein grosses Highlight bevor. Zogg kann ein eindrucksvolles Palmarès vorweisen: Zwei WM-Titel, zwei Gesamtsiege im Weltcup sowie sechs kleine Kristallkugeln für den Gewinn des Parallelslalom-Weltcups schmücken ihre Karriere. Einzig eine olympische Medaille fehlt der erfolgreichsten Schweizer Alpin-Snowboarderin noch.