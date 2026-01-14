Snowboard-Duo Caviezel/Zogg kurvt in Bad Gastein aufs Podest

Dario Caviezel und Julie Zogg sind beim Mixed-Event in Bad Gastein aufs Podest gefahren. Die Parallel-Snowboarder haben auf dem Weg zum 2. Platz auch ein Schweizer Team eliminiert.

Im Parallelslalom in Bad Gastein belegen Dario Caviezel und Julie Zogg im Mixed-Wettkampf den 2. Platz. Die Alpin-Snowboarder müssen sich erst im grossen Final geschlagen geben. Das italienische Duo mit Aaron March und Lucia Dalmasso triumphiert mit 0,4 Sekunden Vorsprung.

Das zweite Schweizer Team mit Gian Casanova und Flurina Bätschi ist im Viertelfinal des Weltcup-Wettkampfs gescheitert. Das Duo unterliegt Zogg und Caviezel mit 0,83 Sekunden Rückstand und belegt schliesslich den 5. Platz.