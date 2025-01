Jonas Hasler fliegt im Slopestyle-Final durch die Luft. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jonas Hasler gelingt am Laax Open im Slopestyle-Final der Snowboarder mit Platz 5 ein persönliches Bestresultat.

Der 18-jährige Thurgauer, der sich am Heimweltcup als einziger Schweizer für die Finals in dieser Disziplin qualifiziert hatte, konnte sich im Vergleich zum Halbfinal und der Qualifikation nochmals steigern. Am Ende fehlten Hasler, dessen beste Klassierung im Weltcup zuvor ein ein 6. Platz aus der vergangenen Saison beim Abschluss in Silvaplana war, mit 82,20 Punkten etwas mehr als eineinhalb Punkte zum Podest.

Den Sieg holte sich mit 86,63 Punkten der Kanadier Cameron Spalding, der sich vor dem Amerikaner Gerard Redmond (86,22) und dem Deutschen Noah Vicktor (83,72) durchsetzte. Bei den Frauen siegte die Britin Mia Brookes (84,86) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (77,29) und der Japanerin Kokomo Murase (71,15)