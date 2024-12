Deschwanden springt in Wisla aufs Podest

1/2 Gregor Deschwanden wird in Wisla Zweiter. Foto: keystone-sda.ch

Gregor Deschwanden springt zum dritten Mal in seiner Karriere auf das Weltcup-Podest. Der 33-jährige Luzerner wird im polnischen Wisla einzig vom Österreicher Daniel Tschofenig knapp überflügelt. Deschwanden verbesserte sich im zweiten Durchgang mit der zweitbesten Weite und besten Punktzahl um zwei Ränge. Zum ersten Sieg fehlten ihm bloss 1,4 Punkte.

So stieg der 22-jährige Tschofenig zwei Wochen nach seiner Podest-Doublette in Lillehammer zum ersten Mal zuoberst auf das Siegertreppchen. Platz 3 belegte der Deutsche Pius Paschke.

Mit drei Top-10-Plätzen in den ersten vier Weltcupspringen hatte Deschwanden seine starke Form in den letzten Wochen bereits angedeutet. Im fünften Anlauf schaffte er es als erster Nicht-Deutscher oder -Österreicher in dieser Saison unter die ersten drei und rückte im Gesamtweltcup auf den 5. Platz vor. Seine ersten Podestplätze hatte Deschwanden letzte Saison mit den Rängen 2 und 3 in Klingenthal und Willingen geschafft.

Einziger Schweizer im 2. Durchgang

«Es war spannend. Ich hatte zwei saubere Sprünge und spürte, dass der zweite auch dank der Landung viel Wert ist. Ich hoffte, dass Tschofenig vor der grünen Linie landet, aber leider hat er sich auch nicht lumpen lassen und ebenfalls einen guten zweiten Sprung gezeigt. Er hat verdient gewonnen», sagte Deschwanden.

Killian Peier (39.), Felix Trunz (43.) und Simon Ammann (47.) schafften es nicht in den zweiten Durchgang.