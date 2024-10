Simon Ammann startet in seine 28. Weltcup-Saison. Foto: freshfocus 1/5

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Lange musste er zittern, doch nun hat es tatsächlich einmal mehr geklappt. Simon Ammann (43) schafft es in das Weltcup-Kader, wie Swiss Ski mitteilt.

Der vierfache Olympiasieger nimmt bereits seine 28. Weltcup-Saison in Angriff, reist Mitte November mit Gregor Deschwanden, Killian Peier und Felix Trunz an den Auftakt. Am 23. November startet in Lillehammer dann die Saison.

Denkzettel von den Trainern

Im August verpassten die Trainer Ammann noch einen Denkzettel, schickten ihn wegen ausbleibender Resultate in den drittklassigen FIS-Cup. Grund für die schwankenden Leistungen bei Ammann war auch der Wechsel der Skimarke von Fischer zu Slatnar – die Anpassung braucht Zeit.

Nach einer Leistungssteigerung nun also die Berufung in den Weltcup-Kader. Vorerst hat Ammann die Nase also vorne – er spürt aber den Atem der jüngeren Konkurrenz im Nacken.