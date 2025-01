Die Entscheidung bei der Vierschanzentournee ist gefallen: Der Sieg geht an den Österreicher Daniel Tschofenig. Gregor Deschwanden landet in der Endabrechnung auf Platz fünf.

Gregor Deschwanden in der Luft: Der Zentralschweizer zeigte eine starke Tournee. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gregor Deschwanden kann die Party der Österreicher beim Final der Vierschanzentournee nicht stören. Im Gegenteil: Der Luzerner wird in Bischofshofen bloss Elfter und rutscht im Gesamtklassement auf Platz 5 ab.

Den goldenen Adler für den Sieg in der Gesamtwertung nimmt Daniel Tschofenig entgegen. Er setzt sich im Dreikampf Jan Hörl und Stefan Kraft durch. Tschofenig, Hörl und Kraft belegen in dieser Reihenfolge auch die Podestplätze im Tagesklassement.

Deschwanden gerät wie schon in Innsbruck im ersten Sprung ins Hintertreffen. Er ist beim Absprung leicht zu spät. Vom 10. Zwischenrang macht er diesmal keine Plätze mehr gut. 133,5 m und 138 m tragen ihm sogar die bislang schlechteste Klassierung in dieser Saison ein.

Österreich wird zur Rekordnation

Der Norweger Johann-André Forfang zieht in der Overall-Wertung als Tages-Vierter noch am Zentralschweizer vorbei. Killian Peier muss in der Tageswertung mit dem 25. Rang vorliebnehmen.

Gleichwohl gelingt Deschwanden mit Platz 5 eine starke Leistung: Letztmals war mit Simon Ammann vor elf Jahren als Zweiter ein Schweizer im Tournee-Klassement besser rangiert.

Tschofenig macht Österreich an der 73. Tournee zur alleinigen Rekordnation. Die Austria-Adler haben nun 17 Siege eingeflogen. Seit 2015 (Sieg von Kraft) hatten sie diese Marke noch mit Finnland geteilt.