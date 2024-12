1/4 Simon Ammann geniesst noch immer eine grosse Beliebtheit. Foto: NordicFocus/freshfocus

Auf einen Blick Simon Ammann startet am Samstag in seine 26. Vierschanzentournee

Zuletzt verpasste er in Engelberg zweimal die Qualifikation für die Weltcup-Springen

Die Tournee beginnt am Samstag und endet am 6. Januar in Bischofshofen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Abt Reporter Sport

Diese Nachricht tut Simon Ammann (43) in der aktuellen Verfassung besonders gut. Die Skisprung-Legende darf am Donnerstag nach Oberstdorf (De) reisen. Seine 26. Teilnahme an der Vierschanzentournee ist fix. Das bestätigt Trainer Martin Künzle gegenüber Blick.

Zuletzt musste Ammann mehrere Enttäuschungen verarbeiten. In Engelberg OW verpasste er die Qualifikation für beide Weltcup-Springen. Sein letzter Punktgewinn liegt drei Wochen zurück. Entsprechend zurückhaltend zeigte sich Ammann vor dem Selektionsentscheid der Trainer. «Wir müssen anschauen, was dafür und was dagegen spricht», so der Altmeister gegenüber SRF.

Teenager steht vor Premiere

Für Ammann sprachen die letzten Ergebnisse in Oberstdorf. Im vergangenen Jahr sprang er zum Tour-Auftakt auf den 21. Rang. «Ihm liegt diese Schanze. Deshalb sehen wir die Chance auf ein gutes Resultat», so Künzle. Sollte der Negativtrend beim Toggenburger jedoch weitergehen, droht ihm das vorzeitige Tour-Aus. «Wir schauen von Springen zu Springen. Wechsel sind jederzeit möglich.»

In dieser Saison sicherte sich Ammann bisher zwei Weltcup-Punkte. Damit ist er hinter Podestflieger Gregor Deschwanden (33) und Kilian Peier (29) die Nummer drei im Schweizer Team. Noch ohne Punkte auf höchster Stufe ist Felix Trunz (18). Trotzdem kommt er zu seiner Tournee-Premiere. «Er soll Erfahrungen sammeln», so Künzle. Die Vierschanzentournee beginnt am Samstag in Oberstdorf und endet mit dem vierten Springen in Bischofshofen am 6. Januar.