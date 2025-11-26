Deschwanden punktet erneut als einziger Schweizer

Gregor Deschwanden steigert sich zwei Tage nach dem ersten Springen in Falun merklich und wird Zehnter. Erneut ist er der einzige Schweizer, der sich für den Final der besten 30 qualifiziert.

Als einziger Schweizer in den Punkten: Gregor Deschwanden wird beim Springen in Falun Zehnter. Foto: AP

Gregor Deschwanden springt erstmals in dieser Weltcup-Saison unter die besten zehn. Im schwedischen Falun belegt der 34-Jährige den 10. Platz, nachdem er am Dienstag nur auf den 23. Rang gesprungen ist.

Die übrigen gestarteten Schweizer verpassen am Mittwoch, wie tags zuvor, den zweiten Durchgang. Sandro Hauswirth mit dem 32. Rang nach dem ersten Durchgang nur knapp.

Der Sieg in Falun geht an den Slowenen Anze Lanisek, der am Dienstag noch Zweiter geworden war. Er triumphierte vor dem Österreicher Stephan Embacher und Laniseks Landsmann Domen Prevc.