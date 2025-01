Die Anzüge der Skispringer sind in diesen Tagen an der Vierschanzentournee mal wieder ein Thema. Der erste Schweizer, der diese Tournee auf dem Podest beenden konnte, heisst Walter Steiner (73). Sein Spitzname: «Der Vogelmensch». Der Wildhauser flog in der Saison 1973/74 auf den 2. Schlussrang. Seine Anzüge nähte der Tüftler und Eigenbrötler noch selber. Das Bild mit der Nähmaschine entstand im Jahr 1974.

Foto: Blick

Winnie Schäfer

Als Spieler über 400 Bundesligaspiele mit Meistertitel, Pokal- und Uefa-Pokal-Siegen. Als Trainer der wilde Winnie, Weltenbummler mit Stationen in den Vereinten Arabischen Emiraten, in Kamerun, Aserbaidschan, Thailand und Jamaika. Der bei Koblenz geborene Winnie Schäfer wird am Freitag 75 Jahre alt.

Foto: IMAGO/Jan Huebner

Am meisten Spielminuten in der NBA

1 LeBron James (40): 57'677 Minuten

(1521 Spiele, 41'154 Punkte)

Am 20. Dezember, zehn Tage vor seinem 40. Geburtstag, eroberte LeBron James mal wieder einen Rekord. Beim 113:100-Sieg seiner LA Lakers gegen Sacramento erreichte er seine total 57'447. Spielminute in der NBA!

2 Kareem Abdul-Jabbar (77): 57'446 Minuten

(1560 Spiele, 38'387 Punkte)

Unglaubliche 35 Jahre lang hatte der Rekord der meisten NBA-Spielminuten Kareem Abdul-Jabbar gehört. Der New Yorker ist sechsfacher NBA-Meister (1x mit Milwaukee, 5x mit den Lakers), beendete 1989 seine Karriere.

3 Karl Malone (61): 54'852 Minuten

(1476 Spiele – 36'928 Punkte)

So zuverlässig wie der Briefträger die Post zustellt, versenkte er die Bälle im Korb. Stand «The Mailman» Malone auf dem Parkett, ging oft die Post ab. Aber: Er gehört auch zu den NBA-Legenden, die nie die Meisterschaft gewinnen konnten.

4 Dirk Nowitzki (46): 51'367 Minuten

(1522 Spiele – 31'560 Punkte)

«German Wunderkind» ist der bisher einzige Deutsche, welche den NBA-Titel eroberte. Im Juni 2011 führte er die Dallas Mavericks zu ihrem grössten Erfolg. Keinen anderen deutschen Sportler bewundern die Amerikaner mehr als ihn.

5 Kevin Garnett (48): 50'412 Minuten

(1462 Spiele – 26'071 Punkte)

11'453 Defensiv-Rebounds schaffte er – das ist NBA-Rekord. Immer noch total umgerechnet 35 Tage spielte der 2,11 Meter grosse Garnett in der NBA. Übrigens: Thabo Sefolosha ist mit 20'515 Minuten der Schweizer Rekordhalter.

2382 Punkte

fuhr das Schweizer Männer-Skiteam im Weltcup 2024 bis zum 31. Dezember ein – so viele wie zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch nie! Am meisten Punkte steuerten Marco Odermatt (630, Bild) und Loïc Meillard (314) bei. Unglaublich: Unsere Männer eroberten sogar einen Punkt mehr als Österreichs Männer und Frauen zusammen! Und in der Nationenwertung belegten diese Ende Jahr immerhin den 2. Rang.

Foto: AFP