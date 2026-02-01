DE
Skispringen in Willingen
Domen Prevc dominiert die Olympia-Hauptprobe

Domen Prevc fliegt auch beim zweiten Weltcupspringen in Willingen der Konkurrenz davon.
Publiziert: 18:59 Uhr
Domen Prevc winkt ins Publikum.
Foto: Fabian Strauch
Der Slowene, der am vergangenen Wochenende Skiflug-Weltmeister wurde und über die Neujahrstage an der Vierschanzentournee dominiert hatte, feierte den vierten Weltcup-Serie.

Die Schweizer Trio mit den Routiniers Gregor Deschwanden, Killian Peier und Simon Ammann musste am Sonntag eine Schlappe einstecken. Keiner erreichte den Finaldurchgang. Sandro Hauswirth und Felix Trunz, die Deschwanden an die Olympischen Spiele begleiten werden, waren nicht nach Willingen gereist.

