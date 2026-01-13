Ab der Saison 2026/27 startet die Vierschanzentournee der Frauen. Dank neuer Flutlichtanlage in Innsbruck können erstmals alle vier Orte der Tournee genutzt werden, teilte die FIS mit.

Darum gehts Frauen-Vierschanzentournee startet 2026/27, erstmals an allen vier Orten

Innsbruck baut Flutlichtanlage, ermöglicht österreichische Teilnahme

FIS-Rat bestätigt Durchführung nach Einigung über Finanzierung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit.

Bisher hatten die Frauen an der «Two-Nights-Tour» in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.

Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage der Skisprungschanze Bergisel geeinigt hatten und damit eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglichen, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt.