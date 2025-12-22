Ammann darf sich auf seine 27. Vierschanzentournee freuen

Auch mit 44 Jahren gehört Simon Ammann zu den besten Skispringern der Schweiz. Er wird neben drei Teamkollegen für die Tournee aufgeboten. Sie beginnt kommenden Sonntag in Oberstdorf.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simon Ammann stösst am Sonntag zum 27. Mal zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf vom Balken ab. Der 44-Jährige steht im Aufgebot, wie Swiss-Ski mitteilte.

Der Routinier behauptet sich verbandsintern auch im dritten Jahrzehnt seiner Karriere. Denn neben dem unbestrittenen Gregor Deschwanden – der zwar in Engelberg überhaupt nicht zu überzeugen wusste – konnte sich ein Sextett Hoffnungen auf die drei verbleibenden Plätze machen. Neben den beiden Routiniers werden auch Sandro Hauswirth und Juri Kesseli ins Allgäu reisen.

Somit nominierte Swiss-Ski die besten vier der Weltcup-Wertung: Deschwanden (97 Punkte), Ammann (18), Hauswirth (15) und Kesseli (9) weisen mehr Zähler aus als Felix Trunz (6), Yanick Wasser (5) und Killian Peier (2.).

Ammann, Hauswirth und Kesseli erhalten somit eine gute Chance, im Kampf um die Olympia-Tickets vorzulegen. Denn das Septett kämpft um drei Startplätze, wobei Deschwanden gesetzt sein dürfte.

Die 74. Tournee beginnt am Sonntag mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet nach den Wettkämpfen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck am 6. Januar in Bischofshofen. Änderungen im Schweizer Aufgebot während der Tournee sind nicht ausgeschlossen.