Skispringerin Arnet holt Olympia-Ticket mit Top-Resultat

Die Schweiz wird an den Olympischen Winterspielen in Italien erstmals seit 2014 wieder eine Skispringerin im Wettbewerb haben. Sina Arnet holt sich das Ticket in Schweden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Erstmals seit 2014 wird wieder eine Schweizer Skispringerin an Olympischen Spielen starten. Die Engelbergerin Sina Arnet benötigt nur drei Saisoneinsätze, um die geforderten zwei Top-25-Plätze im Weltcup zu erreichen und sich die Teilnahme an den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) zu sichern.

Auf Platz 24 in Lillehammer am vergangenen Wochenende lässt Arnet im schwedischen Falun auf der Normalschanze einen 14. Rang folgen. Die 20-Jährige, die im Finaldurchgang vier Plätze gutmacht, ist im Weltcup noch nie besser klassiert. Den einzigen anderen Top-20-Platz hat sie im März 2023 in Lillehammer als 20. erreicht.