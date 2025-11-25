Nur Deschwanden punktet bei Kraft-Sieg

1/4
Der einzige Schweizer in den Punkten: Gregor Deschwanden.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Gregor Deschwanden wird beim Weltcupspringen im schwedischen Falun 23. Der 34-Jährige verliert damit im zweiten Durchgang mit seinem Satz auf 91,5 m fünf Ränge.
Im ersten Durchgang ist der Luzerner genau gleich weit gesprungen, hat von den Punktrichtern aber bessere Stilnoten erhalten.
Die anderen Schweizer am Start, Simon Ammann, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli, verpassen die Qualifikation für den zweiten Durchgang und damit den Sprung in die Weltcuppunkte.
Gewonnen wird das Springen von Stefan Kraft. Der Österreicher lässt sich im zweiten Umgang nicht von seinem Leaderthron stossen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.