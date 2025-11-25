Nur Deschwanden punktet bei Kraft-Sieg

Vom Schweizer Quartett um Gregor Deschwanden, Simon Ammann, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli schafft es in Falun einzig Deschwanden in den Finaldurchgang. Jubel gibt es derweil bei den Österreichern dank Stefan Kraft.

1/4 Der einzige Schweizer in den Punkten: Gregor Deschwanden. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gregor Deschwanden wird beim Weltcupspringen im schwedischen Falun 23. Der 34-Jährige verliert damit im zweiten Durchgang mit seinem Satz auf 91,5 m fünf Ränge.

Im ersten Durchgang ist der Luzerner genau gleich weit gesprungen, hat von den Punktrichtern aber bessere Stilnoten erhalten.

Die anderen Schweizer am Start, Simon Ammann, Sandro Hauswirth und Juri Kesseli, verpassen die Qualifikation für den zweiten Durchgang und damit den Sprung in die Weltcuppunkte.

Gewonnen wird das Springen von Stefan Kraft. Der Österreicher lässt sich im zweiten Umgang nicht von seinem Leaderthron stossen.