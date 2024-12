Alex Fiva (38) belegt beim zweiten Weltcup-Skicross in Innichen den 2. Platz. Der Bündner muss sich nur dem Kanadier Reece Howden geschlagen geben.

Fiva hält Schweizer Fahne in Innichen hoch

Alex Fiva zurück in alter Stärke Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ryan Regez wird Sechster und egalisiert sein bestes Weltcup-Ergebnis seit seinem Kreuzbandriss vor zwei Jahren in Arosa.

Bei den Frauen kommt Talina Gantenbein nach Platz 2 am Vortag auf Platz 8. Die Deutsche Daniela Maier gewinnt wie am Vortag. Sie feiert ihren dritten Weltcupsieg, alle in dieser Saison.