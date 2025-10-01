1/5
Die Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt.
- St. Moritz wird Gastgeber der Junioren-WM im Ski- und Snowboardcross
- Bewährte Infrastruktur und Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen
- Die Veranstaltung findet im kommenden März statt
St. Moritz wird im kommenden März Gastgeber der Junioren-Weltmeisterschaften im Ski- und Snowboardcross. Die Destination im Engadin hat vom Internationalen Skiverband FIS den Zuschlag erhalten.
«Die bewährte Infrastruktur und das Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen auf Weltklasse-Niveau, die nun im nächsten Winter auch dem Nachwuchs zugutekommen sollen», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung.