Ski- und Snowboardcross
Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt

St. Moritz wird 2026 die Junioren-WM im Ski- und Snowboardcross ausrichten. Die FIS hat der Engadiner Destination den Zuschlag erteilt, die von der Infrastruktur der Freestyle-WM 2025 profitieren wird.
Publiziert: vor 21 Minuten
Die Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • St. Moritz wird Gastgeber der Junioren-WM im Ski- und Snowboardcross
  • Bewährte Infrastruktur und Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen
  • Die Veranstaltung findet im kommenden März statt
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

St. Moritz wird im kommenden März Gastgeber der Junioren-Weltmeisterschaften im Ski- und Snowboardcross. Die Destination im Engadin hat vom Internationalen Skiverband FIS den Zuschlag erhalten.

«Die bewährte Infrastruktur und das Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen auf Weltklasse-Niveau, die nun im nächsten Winter auch dem Nachwuchs zugutekommen sollen», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung.

