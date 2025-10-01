St. Moritz wird 2026 die Junioren-WM im Ski- und Snowboardcross ausrichten. Die FIS hat der Engadiner Destination den Zuschlag erteilt, die von der Infrastruktur der Freestyle-WM 2025 profitieren wird.

Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt

Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt

1/5 Die Junioren-WM 2026 findet in St. Moritz statt. Foto: Getty Images

Darum gehts St. Moritz wird Gastgeber der Junioren-WM im Ski- und Snowboardcross

Bewährte Infrastruktur und Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen

Die Veranstaltung findet im kommenden März statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

St. Moritz wird im kommenden März Gastgeber der Junioren-Weltmeisterschaften im Ski- und Snowboardcross. Die Destination im Engadin hat vom Internationalen Skiverband FIS den Zuschlag erhalten.

«Die bewährte Infrastruktur und das Know-how aus der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen auf Weltklasse-Niveau, die nun im nächsten Winter auch dem Nachwuchs zugutekommen sollen», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung.