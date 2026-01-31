Die Winterthurerin belegt bei der Olympia-Hauptprobe in Val di Fassa den 2. Platz. Bei den Männern ist Alex Fiva als Fünfter bester Schweizer.

Darum gehts Saskja Lack wird Zweite beim Skicross-Weltcup im Val di Fassa

Nach vier Top-6-Plätzen erreicht sie erstmals das Podest 2026

Alex Fiva landet als bester Schweizer bei den Männern auf Platz 5

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Saskja Lack (25) fährt am Skicross-Weltcuprennen im Val di Fassa erstmals diese Saison aufs Podest. Nur die Deutsche Daniela Maier bleibt vor der Schweizerin.

Die 25-Jährige hat am Freitag schon am ersten Rennen im Val di Fassa als einzige Schweizerin die Halbfinals erreicht. Am Samstag leistet ihr Sixtine Cousin (26) dort noch Gesellschaft (8. Schlussrang). Nach vier Top-6-Klassierungen in diesem Winter ohne einen Podestplatz schafft es Lack am Samstag auf Platz 2. Zum dritten Mal in ihrer Karriere fährt die Winterthurerin im Weltcup aufs Podest.

Bei den Männern klassiert sich Alex Fiva (40) als bester Schweizer auf Platz 5. Ryan Regez (33) beendete die Konkurrenz auf Platz 8. Der Sieg geht an den Italiener Simone Deromedis.