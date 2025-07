1/4 Audun Grönvold ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Foto: Getty Images

Die Wintersportwelt trauert um Ex-Skicrosser Audun Grönvold (†49). Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spielen 2010 wurde bei einer Hüttentour am Samstag vom Blitz erschlagen und verstarb wenige Tage später im Spital an seinen Verletzungen. Das gibt seine Frau Kristin Tandberg Haugsjaa über Facebook bekannt. Der Norweger wurde nur 49 Jahre alt.

In ihrem emotionalen Statement schreibt Tandberg Haugsjaa: «Audun, meine grosse Liebe und mein bester Freund seit zwanzig Jahren. Heute hast du uns verlassen. Was mit einem wunderschönen Sommerurlaub begann, endete letzten Samstag damit, dass du von einem Blitz getroffen wurdest, während wir draussen bei unserer Hütte waren.»

Die Anteilnahme an dem tragischen Todesfall ist gross. So sagt der vierfache norwegische Olympiasieger im Ski Alpin, Kjetil Andé Aamodt, gegenüber dem Rundfunk NRK: «Das ist einfach nur schrecklich tragisch und eine traurige Nachricht.» Der norwegische Skiverband schreibt in einer Botschaft: «Als Teamkollege, Trainer, Kollege und Freund hat er im Skisport tiefe Spuren hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei Auduns Familie, Freunden und allen, die ihm nahestanden.»

Grönvold begann seine Karriere im alpinen Skisport und wechselte 2004 zum Skicross. Nur ein Jahr später holte er an der WM in Ruka die Bronzemedaille, ehe er 2007 zwei Weltcuprennen für sich entscheiden konnte. Das Highlight seiner Karriere war aber sicherlich der Medaillengewinn an den Olympischen Spielen 2010. Noch im selben Jahr musste Grönvold aber aufgrund von körperlichen Problemen vom aktiven Sport zurücktreten und trainierte von da an das norwegische Skicross-Team.