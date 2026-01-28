Fanny Smith verzichtet auf die Weltcup-Rennen am 30. und 31. Januar in Val di Fassa. Die Waadtländerin konzentriert sich voll auf die Olympischen Spiele und testet nächste Woche die Olympia-Piste in Livigno.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fanny Smith ordnet den Olympischen Spielen alles unter. Die Waadtländerin verzichtet auf die Teilnahme an den Weltcup-Rennen vom Freitag und Samstag in Val di Fassa.

Fanny Smith stellt die unmittelbare Vorbereitung auf den Saison-Höhepunkt über Renneinsätze im Trentino, wie Swiss-Ski vermeldet. Unter anderem nimmt sie am Montag und Dienstag kommender Woche an den Testfahrten auf der Olympia-Piste in Livigno teil.

In der laufenden Saison hat die Romande im Weltcup einen zweiten und drei dritte Ränge als Bestergebnisse in ihrer Zwischenbilanz stehen. Entsprechend geht sie an den Spielen als Medaillenkandidatin an den Start.

Das olympische Skicross-Rennen der Frauen findet am Freitag, 20. Februar, statt.