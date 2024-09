1/4 Fanny Smith schnallt sich wieder Stöckli-Ski an die Schuhe.

Nach einem zweijährigen Abstecher zu Völkl kehrt Fanny Smith wieder zu Stöckli zurück und nimmt einen 14. Winter mit dem Schweizer Skihersteller in Angriff.

«Ich bin glücklich, wieder mit Stöckli zusammenzuarbeiten. Die Jahre bei Stöckli waren eine unglaublich erfolgreiche und prägende Zeit für mich», erklärt Fanny Smith ihre Entscheidung. Die «familiäre Atmosphäre» und «individuelle Betreuung» seien dabei entscheidende Faktoren gewesen. «Ich freue mich darauf, erneut mit dem Team zusammenzuarbeiten und meine Karriere auf höchstem Niveau fortzusetzen.»

Die 31-jährige Waadtländerin ist die erfolgreichste Schweizer Skicrosserin. Sie wird Mitte Dezember im französischen Val Thorens in den Weltcup starten und zählt an den Freestyle-Weltmeisterschaften im März in St. Moritz zu den Medaillenkandidatinnen.