Mathilde Gremaud glänzt mit Höchstschwierigkeiten, muss bei einer Landung aber in den Schnee greifen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vorjahressiegerin Mathilde Gremaud (24) hat einzig gegenüber der chinesisch-amerikanischen Überfliegerin Eileen Gu und der Kanadierin Megan Oldham das Nachsehen. Die Schweizerin zeigt nach einem missratenen ersten Run die schwierigsten Sprünge, muss aber im zweiten Anlauf bei einem 1260er auf dem grössten Kicker bei der Landung in den Schnee greifen, was ihr die entscheidenden Abzüge einbringt. Den 2. Platz verpasst die Olympiasiegerin von 2022 um 0,21 Punkte, vom zweiten Sieg in Laax trennen sie mehr als acht Punkte.

Sarah Höfflin (34), die zweite Schweizer Finalistin, bringt keinen sauberen Lauf durch und muss sich mit Platz 8 begnügen.

Bei den Männern musste sich der Flimser Andri Ragettli (26) vor seinem Heimpublikum mit dem 6. Platz begnügen. Der Flimser, Laax-Sieger von 2023, konnte seine 79,39 Punkte aus dem ersten Lauf vor seinem Heimpublikum nicht mehr toppen und sich deshalb nicht mehr auf die Podestplätze schieben. Zu diesen fehlten ihm gut zwei Punkte. Den Sieg holte sich der Norweger Birk Ruud vor den Amerikanern Mac Forehand und Alex Hall.

Am Samstag stehen am Laax Open die Entscheidungen bei den Snowboardern an - mit Jonas Hasler im Slopestyle-Final (ab 10.00 Uhr), dem zweitbesten in der Qualifikation, sowie den Finals in der Halfpipe (ab 18.15 Uhr).