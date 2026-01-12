Kein Podestplatz für die Schweizer Aerials-Athleten: Noe Roth wird beim Weltcup-Final in Lake Placid Siebter, Pirmin Werner Achter. Beide verpassen den Super-Final, den der Chinese Li Xinpeng für sich entscheidet.

Noe Roth (25) und Pirmin Werner (26) landen beim letzten Aerials-Wettkampf der Weltcup-Saison deutlich neben dem Podest. Im Final der besten 12 verzeichnet Roth wegen zu hoher Anfahrtsgeschwindigkeit Probleme bei der Landung und kann seinen Sprung nicht stehen. Auch Werner gelingt kein optimaler Sprung.

Roth klassiert sich schliesslich auf dem 7. Platz, Werner belegt direkt dahinter den 8. Rang. Damit verpassen beide den Super-Final der besten sechs Athleten und damit auch den Kampf um die Podestplätze. Den Sieg sichert sich der Chinese Li Xinpeng vor Landsmann Wang Xindi. Der Kanadier Miha Fontaine komplettiert das Podest.

Der Gesamtweltcupsieg geht an Sun Jiaxu, der in Lake Placid den 4. Platz belegt. Werner und Roth liegen im Schlussklassement nach dem letzten Weltcup-Wettkampf auf dem 6. beziehungsweise 7. Platz - nur zwei Punkte trennen die beiden.

Auch Lisa Kozomara geschlagen

Bei den Frauen gewinnt Weltmeisterin Kaila Kuhn den Abschluss der Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin setzt sich gegen die Xu Mengtao aus China durch, die bereits vor dem Final als Gesamtweltcupsiegerin feststand. Die Australierin Danielle Scott beendet den Wettkampf auf dem 3. Platz. Lisa Kozomara, die einzige Schweizerin, scheitert in Lake Placid bereits in der Qualifikation.