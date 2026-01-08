Freestyle-Star verpasst die Olympischen Spiele

Darum gehts
- Tess Ledeux (24) verzichtet auf Winterspiele 2026 in Italien
- Die Freeskierin erholt sich von einer Gehirnerschütterung seit März 2025
- Mathilde Gremaud (25) profitiert: Olympiasiegerin hat eine Rivalin weniger
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die französische Ski-Freestylerin Tess Ledeux (24) muss für die Winterspiele in Italien passen. Die Olympia-Zweite von 2022 im Big Air hat sich noch nicht ausreichend von einer im vergangenen März erlittenen Gehirnerschütterung erholt.
«Ich werde diese Saison aussetzen, um den Heilungsprozess abzuschliessen», erklärte die 24-jährige Slopestyle-Weltmeisterin von 2017 und zweifache Weltmeisterin im Big Air (2019, 2023) am Donnerstag an einer Medienkonferenz.
Damit hat Mathilde Gremaud (25), vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin im Slopestyle und hinter Ledeux Dritte im Big Air, eine ernsthafte Konkurrentin weniger.