Gremaud-Konkurrentin sagt ab
Freestyle-Star verpasst die Olympischen Spiele

Die Schweizer Freestylerin Mathilde Gremaud hat an den Olympischen Winterspielen 2026 eine Konkurrentin weniger: Tess Ledeux, die Silbergewinnerin im Big Air von Peking, muss passen.
Publiziert: 12:07 Uhr
Tess Ledeux wird an den Olympischen Spielen in Mailand nicht dabei sein.
  • Tess Ledeux (24) verzichtet auf Winterspiele 2026 in Italien
  • Die Freeskierin erholt sich von einer Gehirnerschütterung seit März 2025
  • Mathilde Gremaud (25) profitiert: Olympiasiegerin hat eine Rivalin weniger
Die französische Ski-Freestylerin Tess Ledeux (24) muss für die Winterspiele in Italien passen. Die Olympia-Zweite von 2022 im Big Air hat sich noch nicht ausreichend von einer im vergangenen März erlittenen Gehirnerschütterung erholt.

«Ich werde diese Saison aussetzen, um den Heilungsprozess abzuschliessen», erklärte die 24-jährige Slopestyle-Weltmeisterin von 2017 und zweifache Weltmeisterin im Big Air (2019, 2023) am Donnerstag an einer Medienkonferenz.

Damit hat Mathilde Gremaud (25), vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin im Slopestyle und hinter Ledeux Dritte im Big Air, eine ernsthafte Konkurrentin weniger.

