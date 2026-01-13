Freeskier Fabian Bösch beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Damit sollen die anstehenden Olympischen Winterspielen zum letzten grossen Highlight in der Laufbahn des Engelbergers werden.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

13 Jahre Weltcup sind genug: Fabian Bösch zieht nach diesem Winter einen Schlussstrich und beendet seine aktive Karriere als Freeskier in den Disziplinen Big Air und Slopestyle im Alter von 28 Jahren. Dies geht aus einer Medienmitteilung von Swiss Ski hervor.

Bösch, welcher im Februar 2013 beim Heim-Event in Silvaplana im Weltcup debütierte und dabei gleich den ersten seiner acht Weltcup-Podestplätze holte, blickt auf eine sehr erfolgreiche Laufbahn zurück: In seinen beiden Disziplinen kürte er sich je einmal zum Weltmeister, erst 2015 im Slopestyle, dann 2019 auch im Big Air. Dazu kommt ein Triumph an den prestigeträchtigen X-Games in Aspen.

Historische Sprünge

Am gleichen Anlass zeigte er 2018 auch einen historischen Sprung, als er bei seinem Triple Cork 1980 Safety Grab die damals grösste Rotation eines X-Games-Athleten aller Zeiten vollbrachte. Ein Jahr später liess er den ersten Quad Flip 1980 überhaupt folgen.

Die Rücktrittsankündigung erfolgt unmittelbar vor dem Start der Laax Open (14.–18. Januar), bei dem er die Qualifikation für die anstehenden Olympischen Spiele in Norditalien schaffen will. Auf dieser Bühne ist der Engelberger noch ohne Edelmetall, holte mit dem sechsten Rang im Slopestyle 2022 aber immerhin ein olympisches Diplom.

Zu seiner Zukunft hält sich Bösch noch bedeckt Über die Zeit nach dem Spitzensport werde er im Frühling informieren, heisst es in der Medienmitteilung.