Der Schweizer Podestplatz am Kreischberg in Österreich bleibt aus. Die besten Ergebnisse erzielen Andri Ragettli und Sarah Höfflin.

Big-Air-Weltcup am Kreischberg

Sarah Höfflin wird zwei Tage nach ihrem 34. Geburtstag Fünfte. (Archiv) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Big-Air-Weltcup am Kreischberg in Österreich bleiben Andri Ragettli und Sarah Höfflin hinter den Podesträngen. Beide landen auf Platz 5.

Sowohl Höfflin als auch Ragettli liegen nach dem ersten Sprung noch im Bereich der Top 3, können dieses Niveau dann aber nicht halten. Ragettli fehlen 5,5 Punkte, um erstmals in dieser Saison auf das Big-Air-Podest zu springen. Höfflin bleibt zwei Tage nach ihrem 34. Geburtstag neun Punkte hinter der Drittplatzierten. Die Siege gehen an den Neuseeländer Luca Harrington und die Italienerin Flora Tabanelli.

Mathilde Gremaud, die Siegerin beim Saisonauftakt in Chur, ist im Final der Frauen die grosse Abwesende, nachdem sie am Vortag überraschend in der Qualifikation gescheitert ist.