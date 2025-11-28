Mathilde Gremaud scheitert beim Big Air im chinesischen Secret Garden bereits in der Qualifikation. Besser machen es Sarah Höfflin und Giulia Tanno. Sie werden im Final mit dabei sein.

Eine Woche nach ihrem Sieg im Slopestyle zum Weltcup-Auftakt am Stubaier Gletscher scheitert Olympiasiegerin Mathilde Gremaud (25) beim Big Air im chinesischen Secret Garden in der Qualifikation.

Die Freiburgerin, die im 200 km von Peking entfernten Skigebiet 2022 Olympia-Gold im Slopestyle (und Bronze im Big Air in Shougang) gewonnen hatte, landet nach zwei misslungenen Sprüngen nur auf dem 24. Platz.

Besser machen es die Teamkolleginnen Sarah Höfflin (5.) und Giulia Tanno (6.), die im Final der besten acht am Samstag dabei sind.