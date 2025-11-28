Darum gehts
- Olympiasiegerin Mathilde Gremaud scheitert beim Big Air in Secret Garden
- Gremaud gewann 2022 Olympia-Gold im Slopestyle und Bronze im Big Air
- Teamkolleginnen Sarah Höfflin und Giulia Tanno erreichen Plätze 5 und 6
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Eine Woche nach ihrem Sieg im Slopestyle zum Weltcup-Auftakt am Stubaier Gletscher scheitert Olympiasiegerin Mathilde Gremaud (25) beim Big Air im chinesischen Secret Garden in der Qualifikation.
Die Freiburgerin, die im 200 km von Peking entfernten Skigebiet 2022 Olympia-Gold im Slopestyle (und Bronze im Big Air in Shougang) gewonnen hatte, landet nach zwei misslungenen Sprüngen nur auf dem 24. Platz.
Besser machen es die Teamkolleginnen Sarah Höfflin (5.) und Giulia Tanno (6.), die im Final der besten acht am Samstag dabei sind.