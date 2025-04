Rails, Airtime und Selfies mit den Profis. Der Sunrise Freestyle Day verbindet Action mit Emotion. Mathilde Gremaud, Andri Ragettli, Gian Simmen und weitere Schweizer Top-Stars zeigen Kids, was Freestyle ist.

Andri Ragettli im Einsatz für die Freestyle-Zukunft.

Darum gehts 80 Kids fahren mit Freestyle-Stars wie Ragettli, Gremaud und Scherrer.

Coaching, Tricks, Selfies. Ein Tag voller Action und Emotion.

Der Snowpark wird zum Sprungbrett für neue Träume. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sunrise

Manche haben nicht geschlafen vor Aufregung. Jetzt stehen sie neben ihren Freestyle-Helden. Es ist Samstagmorgen, 9.30 Uhr, im Snowpark Grindelwald-First. Die Sonne zeigt sich rechtzeitig zum grossen Tag, die Stimmung knistert, der Schnee ist perfekt geshaped.

80 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren haben einen Platz ergattert beim Sunrise Freestyle Day. Rund 200 Anmeldungen waren eingegangen, so viele wie noch nie. Die Freude darüber, dabei zu sein, ist in jedem Gesicht abzulesen. Initiiert und organisiert wurde der Event von Swiss-Ski Main Partner Sunrise.

Die Stars des Tages sind bereit für Action mit dem Nachwuchs.

Was sie erwartet: ein Tag voller Action, Spass, Fortschritt, Stars zum Anfassen. Freestyle-Grössen wie Andri Ragettli, Mathilde Gremaud, Giulia Tanno, Nicolas Huber, Jonas Hasler, Jan Scherrer und Thierry Wili nehmen sich Zeit, um mit den Kids zu fahren, ihre Leidenschaft weiterzugeben und sie zu coachen.

Gian Simmen, Snowboard-Olympiasieger von 1998, leitet heute den Snowpark in Grindelwald-First. Er kennt das Gelände, versteht die Szene und weiss genau, was solche Erlebnisse bei jungen Sportlerinnen und Sportlern auslösen können. «Meine Leidenschaft weitergeben zu dürfen, und jemandem zu helfen, einen Trick zu schaffen, von dem er nur geträumt hat, das ist für mich das Grösste.» Er sagt das nicht, um sich selbst zu feiern. Sondern weil er in jedem der Kinder ein kleines früheres Ich erkennt, mit leuchtenden Augen und einem grossen Traum im Kopf.

Mathilde Gremaud und Jan Scherrer zeigen, wie Profis warm werden.

Backflip gelernt, Idol getroffen

Eines dieser träumenden Kinder erzählt: «Ich hab heute Tipps für den Backflip und den 540 bekommen, und wie man besser auf dem Rail steht.» Die Augen funkeln. Die Worte überschlagen sich fast vor Stolz. Aber das war nicht das einzige Ziel. «Das Speziellste? Dass ich Unterschriften sammeln konnte. Ich finde, sie sind richtige Vorbilder. Und wenn ich ein Foto oder eine Unterschrift habe, ist das einfach mega.» Diese Begeisterung ist im Video spürbar.

2:01 Andri Ragettli gibt beim Freestyle Day mehr als nur Tipps: «Ich habe gross geträumt und träume jetzt noch grösser»

Genau für solche Momente steht dieser Tag. Das Motto lautet nicht umsonst «Dream Big. Do Big.». Gross träumen, Grosses wagen, Schritt für Schritt näher ans Ziel.

Andri Ragettli kennt dieses Gefühl besser als viele andere. «Schon mit 7 oder 8 war mein Traum ganz klar, Profi-Freeskier zu werden. Ich bin mega dankbar, dass ich das geschafft habe, und träume jetzt einfach noch grösser weiter.» Auch für ihn war dieser Anlass etwas Besonderes: «Es war ein megacooler Tag mit so vielen motivierten Kids und Freeskiern. Für mich war es unglaublich schön, all das zu sehen und zu merken, dass der Sport eine richtig gute Zukunft vor sich hat.»

Das ist Sunrise Moments Mit Sunrise Moments erleben Sunrise-Kundinnen und -Kunden exklusiv zahlreiche unvergessliche Momente an Festivals, Konzerten, Sportanlässen und weiteren Events. Die Hauptvorteile auf einen Blick: Die besten Plätze bis zu 48 h vor offiziellem Verkaufsstart

Bis zu 25 % Rabatt auf Tickets für grosse Musikfestivals, Ski-Events und mehr

Zugang zu exklusiven Lounges und Plattformen mit bester Sicht aufs Geschehen Mit Sunrise Moments erleben Sunrise-Kundinnen und -Kunden exklusiv zahlreiche unvergessliche Momente an Festivals, Konzerten, Sportanlässen und weiteren Events. Die Hauptvorteile auf einen Blick: Die besten Plätze bis zu 48 h vor offiziellem Verkaufsstart

Bis zu 25 % Rabatt auf Tickets für grosse Musikfestivals, Ski-Events und mehr

Zugang zu exklusiven Lounges und Plattformen mit bester Sicht aufs Geschehen Jetzt profitieren

Auch Mathilde Gremaud, soeben im Engadin erneut Slopestyle-Weltmeisterin geworden, zieht ein positives Fazit. «Es macht immer riesig Spass, einen Tag mit Kindern zu verbringen. Wir haben coole Sachen gesehen und ein paar lustige Crashs. Zum Glück hat sich niemand verletzt.» Sie schätzt solche Events nicht nur wegen der Stimmung. «Solche Tage sind extrem wichtig für den Sport. Es ist mega cool, dass wir das zusammen mit Sunrise machen konnten. Alles war top organisiert, das hilft uns Athleten, dem Nachwuchs und dem ganzen Freestyle.»

Leistung steht nicht im Vordergrund. Es geht um Erlebnisse. Die Kinder wachsen über sich hinaus. So entsteht Motivation. So entsteht Nachwuchs. Vielleicht auch der eine oder andere neue Traum.