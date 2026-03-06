Die beiden Schweizer Ski-Bergsteiger Rémi Bonnet und Thomas Bussard feiern an der EM einen Doppelsieg. An der Junioren-WM gibt es für die Schweizer Snowboarder etwas zu feiern.

Skitourenrennen

Die Schweizer haben der Skitouren-EM in Shahdag in Aserbaidschan auch am dritten Wettkampftag den Stempel aufgedrückt. Rémi Bonnet und Thomas Bussard feierten im Einzel-Rennen einen Doppelerfolg. Der Freiburger Bonnet, der am Donnerstag bereits in der olympischen Mixed-Staffel an der Seite von Marianne Fatton triumphiert hatte, siegte mit über drei Minuten Vorsprung. Für Bussard war es nach dem 2. Platz zum EM-Auftakt im Sprint die zweite Silbermedaille an diesen Titelkämpfen.

Derweil verpasste die Sprint-Olympiasiegerin Marianne Fatton in ihrem dritten Rennen in Shahdag den dritten Sieg. Die Neuenburgerin musste sich im Einzel hinter der Italienerin Giulia Murada mit Silber begnügen. Caroline Ulrich und Thibe Deseyn liefen als Fünfte respektive Sechste neben das Podest. Zum Abschluss der Titelkämpfe werden am Sonntag die Medaillen in der Disziplin Vertical vergeben.

Snowboard

Die Snowboardcrosserin Sina Siegenthaler schaffte in Erzurum im Osten der Türkei zum zweiten Mal in dieser Weltcup-Saison den Sprung in die Halbfinals. Dort wurde die Schnellste der Qualifikation jedoch in den kleinen Final verwiesen. Als Siebente erreichte die 25-jährige Emmentalerin nach den Rängen 4, 10 und 10 ihr zweitbestes Resultat in diesem Winter. Alle anderen Schweizerinnen schieden bereits in den Viertelfinals aus. Den Wettkampf gewann die Französin Léa Casta.

Die Schweizer Männer waren beim Sieg des Deutschen Leon Ulbricht weniger erfolgreich. Valerio Jud schied in den Viertelfinals, Kalle Koblet und Laurin Fuhrer bereits in den Achtelfinals aus.

Zwei Schweizer Medaillen an der Junioren-WM

Am vorletzten Tag der Freestyle-WM der Junioren in Calgary durfte sich die Schweizer Delegation über die ersten Medaillen freuen. In der Halfpipe-Konkurrenz im Snowboard schaffte die 17-jährige Bündnerin Lura Wick als Zweite ebenso den Sprung aufs Podest wie der 18-jährige Appenzeller Mischa Zürcher als Dritter.

Skispringen

Der Finaldurchgang beim zweiten Weltcup-Springen in Lahti fand erneut ohne Sina Arnet statt. Nach Platz 31 am Vortag scheiterte die 20-jährige Engelbergerin als 32. erneut knapp. Der Sieg ging wiederum an Nika Prevc. Die Slowenin, die am Donnerstag mit nur 20 Jahren zum dritten Mal in Folge die grosse Kugel für den Gesamtweltcupsieg geholt hat, schaffte dabei erneut Historisches: Mit nunmehr 16 Siegen in einer Saison ist sie die alleinige Rekordhalterin vor der Japanerin Sara Takanashi (2013/14 mit 15 Erfolgen).

Deschwanden verpasst Podest um 0,5 Punkte

Der Schweizer Gregor Deschwanden verpasst beim in einem Durchgang ausgetragenen Weltcup-Springen von Lahti als Vierter das Podest nur um einen halben Punkt. So gut war der Olympia-Dritte von Predazzo von der Normalschanze im Weltcup seit Januar vor einem Jahr (4. bei der Vierschanzentournee in Innsbruck) nicht mehr klassiert. Den Sieg hätte sich beim siebten Springen in Folge Domen Prevc gesichert, doch der Slowene wurde wegen eines um einen Zentimeter zu langen Skis disqualifiziert.

So kam Olympiasieger Philipp Raimund zu seinem ersten Weltcupsieg. Dennoch steht Prevc bereits fünf Wettkämpfe vor Schluss als Sieger des Gesamtweltcups fest, da sein letzter verbliebener Konkurrent Ryoyu Kobayashi nur Sechster wurde. Prevc hat mit erst 26 Jahren und als zweiter Athlet nach Matti Nykänen die "Big Five" des Skispringens gewonnen: Olympiasieg, WM-Titel, Skiflug-WM-Titel, Vierschanzentournee und Gesamtweltcup.