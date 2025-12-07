Wie läuft es den Schweizer Wintersport-Stars auf dem Snowboard, den Langlauf-Ski oder im Eiskanal

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zogg zum 38. Mal auf Weltcup-Podest

Snowboard – Julie Zogg gelingt zum 38. Mal der Sprung aufs Weltcup-Podest. Die St. Gallerin belegt beim Saisonauftakt im chinesischen Mylin im zweiten Parallel-Riesenslalom den 2. Platz. Im Final muss sich die 33-jährige Zogg der Japanerin Tsubaki Miki um 43 Hundertstelsekunden geschlagen geben. Am Vortag hat sich die zweifache Weltmeisterin im Parallelslalom im 5. Rang klassiert.

Flurina Neva Baetschi, die zweite Schweizerin in der K.o.-Phase, scheidet in den Achtelfinals aus und wird Elfte. Dario Caviezel, der am Samstag bei den Männern den 5. Platz erreicht hat, scheitert ebenfalls in den Achtelfinals aus und beendet den Wettkampf im 14. Rang.