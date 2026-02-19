Cologna verpasst Wahl in IOC Athleten-Komitee

Dario Cologna's Kandidatur für das Athleten-Komitee des IOC war nicht erfolgreich. Der vierfache Olympiasieger wird in der Wahl Vierter. Die beiden Sitze gehen nach Südkorea und Estland.

Als einer von elf Kandidaten hat Dario Cologna für das Athletes’ Commission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) kandidiert. Der vierfache Langlauf-Olympiasieger hat die Wahl jedoch verpasst. Der Bündner hatte sich neben zehn weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für einen der zwei freien Sitze in der Kommission zur Wahl gestellt.

Am Donnerstag gibt das IOC bekannt, dass Yunjong Won (Südkorea) und Johanna Talihärm (Estland) in die Athletes’ Commission gewählt wurden. Die Wahl fand während der Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina statt. Stimmberechtigt waren alle Athletinnen und Athleten, die am Grossanlass teilnehmen. Verpasst hat die Wahl damit Dario Cologna, als Viertplatzierter.

Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von Swiss Olympic, sagt: «Dario Colognas Kandidatur hat den Anspruch des Schweizer Sports unterstrichen, den Sport auf internationaler Ebene mitzugestalten. Darauf bauen wir auf. Ich bin dankbar und glücklich, prägt Dario Cologna als Vorstandsmitglied des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038 den Schweizer Sport weiterhin aktiv mit.»



Die IOC Athlete’s Commission besteht aus maximal 23 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen der Athletinnen und Athleten innerhalb der Olympischen Bewegung und unterstützt sie in ihrer sportlichen sowie aussersportlichen Karriere.