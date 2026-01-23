Zwei Wochen vor dem Olympia-Auftakt hat Swiss Olympic die Selektionen für die Wettkämpfe im Bob, Ski Freestyle und Snowboard bekannt gegeben. Damit wächst die Schweizer Delegation um weitere 44 Sportlerinnen und Sportler.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Swiss Olympic hat für die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina 44 weitere Schweizer Wintersportler selektioniert, 19 davon kommen aus dem Bobsport. Damit sind bislang 123 Athletinnen und Athleten nominiert.

Die Schweizer Bob-Delegation wird von Melanie Hasler angeführt. Die Europameisterin im Mono- und Zweierbob zählt bei ihrer zweiten Olympia-Teilnahme zu den Medaillenkandidatinnen. Als zweite Pilotin reist Deborah Annen nach Cortina.

Für eine Premiere sorgt die Selektion von Salomé Kora. Die Spitzenleichtathletin, eine von drei Anschieberinnen im Schweizer Frauen-Team, wird die erste Schweizerin sein, die sowohl an Olympischen Sommer- als auch an Winterspielen teilnimmt.

Bei den Männern werden neben den Piloten Michael Vogt, Cédric Follador und Timo Rohner elf Anschieber (davon zwei als Ersatz) selektioniert. Auch die Rodlerin Natalie Maag und der Skeletoni Vinzenz Buff gehören zum Aufgebot.

Weitere Selektionen nimmt Swiss Olympic im Ski Freestyle und Snowboard vor. Mit dabei sind unter anderen Mathilde Gremaud, Olympiasiegerin von 2022 in Peking im Slopestyle, sowie Andri Ragettli. Die beiden gelten wie der zweifache Aerials-Weltmeister Noé Roth zu den grössten Hoffnungsträgern im Schweizer Freestyle-Lager.

Noch ausstehend sind unter anderem die Selektionen im Bereich Ski Alpin, Langlauf und Skispringen, die Swiss Olympic am kommenden Montag vornehmen wird. Für die 25. Winterspiele wird mit einer Delegationsgrösse von rund 180 Sportlerinnen und Sportlern gerechnet.