Podestplatz für die Schweizer Skicrosser am Heim-Weltcup in Veysonnaz: Tobias Baur fährt auf Rang 3. Eine Enttäuschung erleben dagegen die Alpin-Snowboarder auf der Simonhöhe. Der Wintersport-Tag im Überblick.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Skicross

Tobias Baur rettet die Ehre für das Schweizer Skicross-Team beim ersten von zwei Heimrennen in Veysonnaz. Der 28-Jährige wird Dritter. Der Schwarzwald-Schweizer erreicht zum vierten Mal in seiner Karriere Platz 3.

Der Kanadier Reece Howden scheint auf dem Weg zum vierten Sieg in Folge zu sein, wird aber noch vom Franzosen Youri Duplessis-Kergomard abgefangen. Die vier Schweizer Frauen, angeführt von Fanny Smith, scheiden allesamt in den Viertelfinals aus. Die Schwedin Sandra Näslund feiert ihren 44. Triumph im Weltcup.

Das Rennen hat mit einem Schreckmoment begonnen. Im ersten Achtelfinal kommt Alex Fiva mit zwei weiteren Kollegen heftig zu Fall. Der Bündner erhält als Qualifikationsschnellster für den Zwischenfall die Gelbe Karte, er bleibt aber unverletzt. Das Rennen muss wegen der Reparatur der Fangzäune für eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Langlauf

Auch der Langlauf-Weltcup macht Halt im Wallis: Zur Eröffnung des Langlauf-Wochenendes im Obergoms belegen die Schweizerinnen Nadja Kälin/Alina Meier im Teamsprint (6 Runden à 1,5 Kilometer) mit 9,5 Sekunden Rückstand auf Sieger Deutschland den 6. Platz. Mehr zu reden geben aber jene Schweizerinnen, die gar nicht starten.

Nadine Fähndrich und Anja Weber, die an den Winterspielen im Val die Fiemme im Teamsprint um die Medaillen mitlaufen wollen, verzichten auf den Start am Heimrennen. Sie schonen sich für den Einzelsprint vom Samstag. Die Schweiz nützt bloss einen ihrer zwei Startplätze am Heimrennen.

Kälin hinterlässt im Rennen den etwas stärkeren Eindruck als Meier. Bei Halbzeit, bei der zweiten Übergabe von Kälin an Meier, belegen die beiden Schweizerinnen noch den zweiten Zwischenrang.

Snowboard

Die Schweizer Alpin-Snowboarder enttäuschen an der zweitletzten Weltcup-Station vor den Olympischen Winterspielen in Italien. Beim Parallel-Riesenslalom auf der Simonhöhe in Österreich erreichen einzig Julie Zogg und Flurina Bätschi die K.o.-Runden, scheitern dort jedoch bei erster Gelegenheit in den Achtelfinals.

Die Entscheidung bei den Männern geht gänzlich ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Gian Casanova, der vor Wochenfrist in Bansko als Dritter für den erst zweiten Schweizer Podestplatz der Saison gesorgt hat, scheidet ebenso in der Qualifikation aus wie der zweifache WM-Medaillengewinner Dario Caviezel.