Eine Woche nach seinem Triumph am Engadin Skimarathon doppelt Einar Hedegart beim 50-Kilometer-Rennen am Holmenkollen nach. Bei den Frauen läuft Nadja Kälin wieder ein Weltcup-Spitzenergebnis heraus.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Langlauf

Das traditionsreiche 50-Kilometer-Rennen der Männer am Holmenkollen in Oslo, dieses Jahr in der freien Technik gelaufen, ist wie erwartet eine norwegische Angelegenheit: Die einheimischen Langläufer holen gleich einen Achtfach-Sieg – und dies trotz Abwesenheit von Saisondominator Johannes Hösflot Kläbo. Die Oberhand im Nebel nördlich der norwegischen Hauptstadt hat schliesslich Einar Hedegart: Der Sieger des Engadin Skimarathons vor einer Woche setzt sich im Schlusssprint einer Siebner-Gruppe vor Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget durch.

Geprägt worden ist die Schlussphase lange von Iver Tildheim Andersen, der bei einem Ausreissversuch bis zu 20 Sekunden Vorsprung herauslief, einige Kilometer vor dem Ziel am wieder eingeholt wird. Der Lokalmatador fällt im Anschluss noch auf Rang acht zurück – einen Platz vor dem besten Nicht-Norweger Victor Lovera (Fra).

Als bester Schweizer läuft Beda Klee mit knapp zwei Minuten Rückstand auf Rang 17. Cyrill Fähndrich wird 21. In die Top 30 laufen auch Antonin Savary (29.) und Jason Rüesch (30.), Candide Pralong folgt in seinem letzten Weltcup-Rennen als auf Rang 44.

Kälin wieder in Top 10

Das Olympia-Rennen über die längste Distanz vor drei Wochen hat Frida Karlsson noch krankheitsbdedingt verpasst, nun schlägt sie im Frauen-Rennen am Holmenkollen zurück: Die Schwedin erreicht das Ziel nach 50 Kilometern solo, nachdem sie rund 15 Kilometer vor dem Ziel ihre letzte Kontrahentin abgeschüttelt hat. Am Ende beträgt ihr Vorsprung auf Landsfrau und erste Verfolgerin Linn Svahn knapp zwei Minuten. Als Dritte macht Jonna Sundlich das rein schwedische Podest komplett.

Ein gutes Rennen zeigt einmal mehr Nadja Kälin, die auf der letzten Runde noch einige Ränge gewinnt und am Ende Achte wird. Giuliana Werro läuft auf Rang 30, Marina Kälin auf Rang 36.