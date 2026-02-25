Die laufende Weltcup-Saison ist die letzte in der Karriere von Jason Rüesch. Der Davoser Langläufer und WM-Silbermedaillengewinner tritt am Ende des Winters zurück.

Langläufer Jason Rüesch tritt am Ende der laufenden Weltcup-Saison vom Spitzensport zurück. Dies gibt der 31-jährige Bündner auf Instagram bekannt.

«Es ist Zeit, Abschied zu nehmen», schreibt Rüesch, der seine grössten Erfolge mit der Staffel gefeiert hat. An der nordischen Ski-WM in Trondheim im vergangenen Jahr gehörte er dem Schweizer Quartett an, das sensationell die Silbermedaille gewann. Im Weltcup lief er mit der Staffel zweimal aufs Podest. Sein bestes Einzel-Ergebnis war ein 9. Rang im Januar 2025 über 10 Kilometer Skating im französischen Les Rousses.

Rüeschs Karriere war auch immer wieder geprägt von Verletzungen. Diese Saison verpasste es der Davoser, sich für seine zweiten Olympischen Spiele nach Peking 2022 zu qualifizieren.